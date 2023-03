“GF Vip 7”, perché Daniele Dal Moro non sarà in studio

La settima edizione del GF Vip ha scatenato un vero e proprio putiferio, tanto che ha costretto persino Pier Silvio Berlusconi a subentrare. A distanza ormai di pochissimi giorni dalla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Daniele Dal Moro è stato squalificato il 17 marzo, pagando per il suo percorso: non sarà presente in studio nella diretta del 20 marzo, e si è sfogato su Instagram.

GF Vip 7, perché Daniele Dal Moro non sarà presente in studio nella puntata del 20 marzo

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip 7 per “atteggiamenti irruenti e irrispettosi”. Intervenuto subito su Instagram, dopo essere uscito dalla Casa più spiata d’Italia, ha anche spiegato perché non sarà presente in studio nella puntata del 20 marzo. Con una differenza importante, però: non ha nemmeno voluto registrare un video da mandare in onda.

“Strumentalizzare il contenuto video a suo piacimento”, questa è la motivazione che ha addotto, lasciandosi anche andare a un lungo sfogo. “Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante“.

Ha anche aggiunto che un giorno dirà la sua verità sul reality show, facendo una promessa ai suoi fan. “In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

Perché Daniele Dal Moro è stato squalificato

Poco prima di essere squalificato, Daniele Dal Moro ha ammesso di non stare bene. “Se sto più male di così, mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco”. Ma non è questo il motivo per cui, alla fine, l’ex concorrente ha dovuto abbandonare la Casa. Nella giornata del 17 marzo, infatti, è arrivata la squalifica con una nota dalla produzione e dagli autori.

“Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, le parole del comunicato hanno dunque condannato gli atteggiamenti di Dal Moro, che è uscito dalla Casa senza poter salutare tutti.

La reazione di Oriana Marzoli alla squalifica

Dal Moro è stato punito severamente per avere infranto il regolamento: una decisione che, con ogni probabilità, è giunta proprio dopo le lamentele di Pier Silvio Berlusconi, che vuole scongiurare ormai il rischio “trash” su Mediaset. Dopo la squalifica, Oriana Marzoli, che con Dal Moro ha avuto una relazione fatta di alti e bassi all’interno della Casa, si è disperata. “Fatemi almeno parlare con lui”.

La diretta del GF Vip 7, dopo la squalifica di Dal Moro, è stata oscurata. Quando il reality è tornato in onda, si sono sentiti alcuni commenti dei concorrenti, come Edoardo Tavassi: “Troppo tempo qui dentro, più passa tempo e più possono succedere cose”. Non sono sfuggite nemmeno le lacrime di Oriana, che avrebbe voluto parlare con Dal Moro. Nessuna sorpresa per lei nella puntata del 20 marzo. Alfonso Signorini, tuttavia, ha già annunciato dei cambiamenti in programma per l’ottava edizione: la direzione da prendere è la strada della “sobrietà”.