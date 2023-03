“GF Vip 7”, un concorrente vicino all’abbandono: “Non sto bene”

Mancano tre settimane alla fine del GF Vip più lungo della storia e cominciano a cedere le ultime difese. Dopo tanti mesi di reclusione è inevitabile che la mente ne risenta, ma sembra che un concorrente in particolare sia vicino all’abbandono. In una conversazione con Oriana Marzoli, il veneto Daniele Dal Moro ha espresso un profondo disagio e un malessere reale, del quale in effetti non aveva fatto segreto neanche durante l’ultima puntata serale del reality in cui era apparso visibilmente provato. Daniele è pronto a lasciare la Casa del GF Vip in anticipo?

“GF Vip”, Daniele Dal Moro sta male

Le ultime settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia sono state parecchio difficili per Daniele Dal Moro, concorrente che – nel bene e nel male – è stato spesso al centro delle dinamiche del GF Vip. Non mancano gli alti e bassi con la venezuelana Oriana Marzoli, con la quale i litigi e le discussioni sono all’ordine del giorno, eppure proprio con la modella si è lasciato andare a una confessione che lascia presagire il peggio.

Oriana ha messo da parte per un momento le incomprensioni, cercando di indagare sul malumore del Vippone e quel che ne è emerso non è stato affatto positivo: “Oriana che mal di testa… Io quando dico che sto male, sto male davvero. Non per finta”, le ha detto senza troppi giri di parole. Daniele Dal Moro non è un tipo che ama sbottonarsi più di tanto su ciò che lo riguarda in prima persona, si mostra spesso reticente ed è difficile capirne l’umore. Ma le sue parole non lasciano spazio ai fraintendimenti.

Daniele Dal Moro pronto ad abbandonare la Casa del “GF Vip”

L’insistenza di Oriana Marzoli ha trasformato la conversazione in un vero e proprio “interrogatorio”, scatenando ulteriormente il disagio di Dal Moro. È una dinamica frequente tra i due: ai momenti di tenerezza si alternano inesorabilmente quelli di tensione e rabbia. La coppia fatica a trovare un punto di incontro e le incomprensioni spesso prendono il sopravvento, cosa che molti telespettatori adducono alle reazioni fin troppo violente del Vippone (per il quale hanno perfino creato ad hoc l’hashtag #fuoridaniele).

Incalzato dalla Vippona, Daniele ha lasciato intendere come stia accarezzando l’ipotesi più drastica, quella di abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia: “Se sto più male di così, mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco. Ok? Basta. Non ti posso dire cos’ho. Te l’ho detto… Se sto più male di così mi fanno andare via. Quello che faccio fuori della mia vita è una scelta mia, ma qui dentro la responsabilità è di altri”.

Accuse al “GF Vip”, autori e produzione a rischio

Lo sfogo di Daniele Dal Moro fa eco a quanto si vocifera negli ultimi giorni a proposito della produzione e degli autori del GF Vip. Il clima intorno a questa edizione da record si è fatto via via sempre più teso e non solo per via dei comportamenti inappropriati di molti Vipponi, redarguiti in prima persona persino da Pier Silvio Berlusconi, editore di Mediaset. Signorini ha cambiato “linea”, passando dalla totale tolleranza alle “maniere forti”. Basti pensare a chi per ultimo ne ha fatto le spese, Edoardo Donnamaria, squalificato per l’ennesima reazione “inaccettabile” – a detta del conduttore – nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi.

Forse si poteva correre ai ripari prima che la situazione degenerasse? A detta di Agent Beast, insider che da sempre si occupa del GF Vip diffondendo spoiler e retroscena inediti, autori e produzione del reality sarebbero nella bufera proprio a causa delle loro mancanze.

Le accuse sono piuttosto gravi: “Sotto la lente d’ingrandimento alcune inadempienze e mancanze dopo le diverse sollecitazioni (della psicologa) sullo stato emotivo e psicologico di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria – si legge su Twitter -. (…) Hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. (…) Ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edo D e Daniele e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme ma non è stato preso in considerazione”.