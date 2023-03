Salta la puntata del “Grande Fratello VIP”: Pier Silvio Berlusconi blocca il reality

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello VIP non pare più rispecchiare l’idea di televisione di Pier Silvio Berlusconi, che ha preso una decisione importante, dando un chiaro segnale ad Alfonso Signorini e all’intera produzione del reality più famosi d’Italia.

Questa divergente visione ha condotto a un cambio di programmazione improvviso, che ha colto alla sprovvista i fan del programma.

Grande Fratello VIP: salta la replica

Solitamente il Grande Fratello VIP viene trasmesso in replica su La5, ma stasera, venerdì 3 marzo, non c’è stato il solito saluto di Alfonso Signorini al proprio pubblico alle 21,10. Il palinsesto Mediaset è stato modificato, con la rete che ha optato per Un’ottima annata, commedia romantica con Russell Crowe e Marion Cotillard.

La decisione non è soltanto sorprendente ma anche di grande importanza, perché frutto di un fastidio di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato del gruppo sarebbe infatti profondamente infastidito dalla ripetuta volgarità del programma.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha preso una piega poco consona allo stile voluto dai piani alti, con toni costantemente accesi, polemiche legate a bullismo, mancanza d’empatia e non solo, ma anche violenza verbale.

Che si tratti di un’edizione del GF VIP in cui nessuno sembra porre attenzione al modo in cui si esprime lo dimostra il caso Riccardo Fogli. L’ex Pooh è rimasto in casa meno di 12 ore, espulso per una bestemmia.

Facile pensare come l’intervento di Pier Silvio Berlusconi non sia figlio del momento, bensì frutto di un ragionamento prolungato nel tempo. Dopo aver visionato con attenzione la diretta di giovedì 2 marzo, però, ha deciso di far sentire la propria voce. Quanto visto sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico.

Grande Fratello VIP: la rabbia di Pier Silvio Berlusconi

Per il momento tutto tace fronte Mediaset, che non ha ancora diramato un comunicato ufficiale. Di sicuro, però, la situazione sarà affrontata in questi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. La produzione potrebbe richiamare tutti i concorrenti, dando loro delle linee guida ben precise.

Non è da escludere, inoltre, che vi siano delle conseguenze interne al gioco, come ad esempio limitazioni sul fronte della spesa.

Attendiamoci, inoltre, un inizio puntata infuocato al prossimo appuntamento con il GF VIP. Alfonso Signorini non ha infatti mai fatto mistero di non apprezzare determinati atteggiamenti e potrebbe tornare a discuterne.

Stando a quanto riportato da Fanpage, prima della decisione di interrompere la replica della puntata programmata, ci sarebbero stati diversi richiami da parte di Berlusconi. Per quanto le scelte autoriali lo abbiano infastidito, però, tutto questo non si tradurrebbe in una bocciatura per il presentatore Alfonso Signorini.

Pare infatti che i due siano ben allineati sulla necessità di operare un cambio. Vi sarebbe stato un lungo confronto, che spiegherebbe, quindi, le parole del presentatore in puntata. Se da una parte la responsabilità dei concorrenti è innegabile, dall’altra si dovrà modificare la scrittura dello show, che avrebbe spinto la qualità delle puntate verso il basso sul fronte del linguaggio.

Vedremo, quindi, come cambierà il reality show dopo questa decisione senza precedenti. Una mossa, quella di Berlusconi, che rappresenta anche un avviso chiaro per Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi.