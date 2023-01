“GF Vip 7” dopo Antonino Spinalbese, Oriana è al centro di un triangolo amoroso

Fonte: IPA Oriana Marzoli al centro di un nuovo triangolo amoroso

In Italia non era famosissima Oriana Marzoli, eppure la scelta di farla entrare nella Casa del Grande Fratello Vip è risultata più che vincente.

Inutile fare finta di niente: la reality chica venezuelana da quando ha messo piede nella dimora più spiata d’Italia ha creato dinamiche interessantissime per gli spettatori, al netto dei suoi eccessi che ormai sono diventati familiari al pubblico che l’ha presa decisamente in simpatia.

Oriana Marzoli dimentica Antonino e strizza l’occhio a due concorrenti: il nuovo triangolo amoroso

L’abbiamo vista piangere e strepitare davanti al comportamento altalenante di Antonino Spinalbese (che a causa di problemi di salute ha lasciato per qualche giorno la Casa), eppure il sorriso non è tardato a tornare sulla bocca della bella Oriana Marzoli.

Da concorrente DOC di reality spagnoli, la caliente venezuelana tutta curve sa bene come attirare l’attenzione su di sé e, a quanto pare, dopo essere stata al centro di diverse dinamiche “al femminile” adesso è la protagonista indiscussa di un inedito triangolo amoroso.

In queste ore, infatti, Daniele Dal Moro le ha confessato di essere molto attratto da lei. “Lo so io che ti piaccio, come lo sai tu che mi piaci. Ci piacciamo ed è evidente, solo che io non mi fido al 100% di te“ ha affermato il vippone che però, benché lui pensi il contrario, non è corrisposto come vorrebbee dalla bella coinquilina.

Oriana, dal canto suo, sembra essere interessata a Luca Onestini che nella scorsa puntata del Gf Vip ha avuto un duro scontro con la ex Soleil Sorge.

Luca e Oriana effettivamente hanno subito instaurato un bel rapporto e spesso, per lo scontento del Grande Fratello, si sono messi a parlare in spagnolo essendo stato Luca tra i concorrenti di reality proprio in Spagna.

Di fatto, a Luca Oriana non pare del tutto indifferente anche se il vippone – dopo essersi ingelosito per la vicinanza della venezuelana a Daniele – non sembra volersi sbottonare in merito ai propri sentimenti, sempre per una questione di fiducia. “Adesso non voglio dirti robe che non andrebbero bene per te. Posso o no? Le idee le ho chiare, però voglio aspettare. Non le sai, ma le saprai” ha infatti confessato alla ragazza sottolineando che si sembra stano che lei sia prima attratta da uno e poi da un altro.

Oriana si confessa: il suo vero interesse dopo Antonino è Luca

Oriana Marzoli è (volente o nolente?) cascata con tutte le scarpe in un inedito triangolo amoroso che la vede come protagonista insieme a Daniele Dal Moro e Luca Onestini.

Benché nessuno dei due gli sia indifferente e il web abbia già coniato la ship Oriele venendola meglio con Dal Moro, Oriana alla fine ha svelato all’ex di Soleil che è proprio lui il suo preferito.

“Inizialmente mi interessavano entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro” ha affermato Oriana “Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto“.

A quanto pare però questa confessione a cuore aperto non ha convinto l’ex tronista che, per ora, ha preso tempo…