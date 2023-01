“Antonino Spinalbese fuori dal GF Vip per Luna Marì”: la verità dietro la sua uscita

Fonte: IPA Antonino Spinalbese: la verità dietro la temporanea uscita dal "GF Vip"

L’uscita temporanea di Antonino Spinalbese dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 ha alimentato misteri e sospetti sul web. Il programma ha svelato, attraverso un comunicato, che il concorrente ha dovuto abbandonare momentaneamente il gioco per accertamenti medici. Molti hanno però ipotizzato che tale decisione sia stata presa per consentire all’hairstylist di passare il Capodanno assieme alla figlia Luna Marì. Ma la verità è un’altra, e arriva direttamente dai social.

Antonino Spinalbese fuori dal “GF Vip” per Luna Marì? La verità è ben diversa

Il Grande Fratello Vip 7 ha dovuto fare i conti, nell’ultimo giorno del 2022 e a poche ore dalla notte di Capodanno, con il temporaneo ritiro di Antonino Spinalbese dal gioco. L’hairstylist, come fatto sapere dal programma attraverso un comunicato diramato e diffuso sui social, ha dovuto abbandonare momentaneamente la Casa di Cinecittà per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Sappiamo infatti che il concorrente, già da qualche settimana, ha lamentato alcuni problemi di salute che, ora, l’avrebbero costretto al temporaneo forfait.

Il comunicato diffuso dalla produzione avrebbe però alimentato i misteri sui social. In molti, infatti, hanno considerato alquanto sospetta la decisione del reality a poche ore dal Capodanno. Sui social numerosi telespettatori hanno ipotizzato che, alla base del momentaneo ritiro, ci fosse l’intenzione di Antonino Spinalbese di incontrare la figlia Luna Marì, e passare alcune ore assieme a lei. Sono così divampate le polemiche, legate a questa ipotetica concessione del reality al concorrente, a dispetto degli altri inquilini che hanno passato il Capodanno lontano dai propri cari.

Ma la verità è ben altra e, come riporta Fanpage, a confermarlo è un post Instagram. Nell’immagine si vede infatti Belén Rodriguez (ex di Antonino), in un pranzo di famiglia a Napoli: assieme a lei, oltre a Santiago e agli affetti più cari, si vede anche Luna Marì seduta sulle gambe della showgirl. La piccola di casa, dunque, non ha passato il Capodanno con papà Antonino.

Antonino Spinalbese: i problemi di salute e l’incertezza sulla data del rientro

Antonino Spinalbese, dunque, non avrebbe avuto modo di rivedere Luna Marì né ottenuto favoritismi dal Grande Fratello Vip 7, come da molti ipotizzato sul web. Il suo momentaneo forfait è a tutti gli effetti legato alle sue condizioni di salute: oltre ai problemi occorsi nelle precedenti settimane, l’hairstylist soffre anche di una malattia al pancreas di cui aveva intimamente parlato in un’intervista a Storie Italiane. Al momento, però, sono ignote natura ed entità di questi problemi di salute.

Intanto, come riferito da Fanpage, il rientro di Antonino Spinalbese nella Casa non ha ancora una data certa: tutto dipenderà dagli esiti degli accertamenti medici cui è stato sottoposto. Questa sera è in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 che, quasi sicuramente, vedrà l’ex di Belen protagonista assente. Numerose le dinamiche che l’hanno visto coinvolto, direttamente o indirettamente, in questi primi mesi di reality: dall’avvicinamento a Ginevra Lamborghini al breve flirt con Oriana Marzoli, sino alla conoscenza solo abbozzata con Giaele De Donà. Ogni dinamica di gioco sembra orbitare attorno a lui, protagonista spesso e volentieri di numerose pagine di questa chiacchierata edizione.