Problemi di salute per Antonino Spinalbese al “GF Vip”: il comunicato del programma

A due giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, tornano a presentarsi alcuni problemi di salute per Antonino Spinalbese. Il concorrente, che già nelle precedenti settimane ha accusato dolori e condizioni di salute non ottimali, è stato costretto ad abbandonare temporaneamente la Casa di Cinecittà per sottoporsi ad accertamenti medici. A rivelarlo è un comunicato condiviso dal programma sul proprio profilo Instagram, che mette in allarme i suoi sostenitori e alimenta i dubbi sul suo possibile reintegro entro lunedì sera.

Antonino Spinalbese, problemi di salute: lascia temporaneamente il “GF Vip 7”

È fresca la notizia di nuovi problemi di salute per Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. Il concorrente è stato costretto ad abbandonare temporaneamente la Casa di Cinecittà “per sottoporsi ad accertamenti medici“, come riferisce il comunicato del programma condiviso sul proprio profilo Instagram. Non è stata specificata la natura né l’entità del problema, né tantomeno la data del possibile reintegro nel gruppo. La nuova puntata di lunedì sera si avvicina e, per l’ex fidanzato di Belén, tali problemi potrebbero ritardare il suo ritorno in Casa.

Nel corso della sua avventura a Cinecittà, Antonino Spinalbese ha dovuto più volte fare i conti con alcuni problemi di salute. A inizio dicembre ha infatti dovuto affrontare un serio malore che l’ha bloccato per una notte intera, con forti crampi addominali durati per ore. Pochi giorni dopo, l’annuncio di un temporaneo abbandono della Casa per sottoporsi ad un piccolo intervento: la rimozione di una fastidiosa cisti.

Inoltre l’hairstylist ha raccontato, in un’intervista rilasciata ad aprile a Storie Italiane, di un serio problema al pancreas: “Ho un problema al pancreas. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni, è scaturita da dentro di me”.

Antonino Spinalbese, il suo percorso al “GF Vip 7”

Alfonso Signorini potrebbe così perdere un importante protagonista in vista della puntata di lunedì sera, a meno che gli accertamenti medici cui Antonino Spinalbese si sta sottoponendo abbiano esito positivo. Al Grande Fratello Vip 7 l’ex fidanzato di Belén sta decisamente lasciando il segno, ogni dinamica di gioco sembra orbitare attorno a lui, anche quando non è diretto protagonista.

Filo conduttore di questi primi mesi di reality è il suo rapporto con Ginevra Lamborghini. I primi giorni di conoscenza e complicità, poi l’improvvisa squalifica della concorrente per il “caso Bellavia”, il distacco, il ritorno in veste di ospite speciale per una settimana e, infine, la sua definitiva uscita dalla Casa. La sorella di Elettra Lamborghini ha rappresentato una delle persone più importanti per Antonino nella Casa, e lo sanno bene i “GinTonic”, i fan della coppia che sin dall’inizio li supportano e li seguono con grande trasporto.

Ora, però, per Antonino Spinalbese è tempo di prendersi cura di se stesso. Gli ultimi problemi di salute potrebbero mettere a rischio la sua permanenza al Grande Fratello Vip 7, ma non tutto è perduto e soltanto gli esiti degli accertamenti ci diranno qualcosa di più.