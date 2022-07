Mercédesz Henger, tutta la verità su Edoardo Tavassi dopo l’Isola

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola 2022, tutto sulla finale. E i look di Ilary che ci hanno fatto sognare

Mercedesz Henger è da poco tornata in Italia dall’Honduras dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, e ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Edoardo Tavassi. Dopo alcune situazioni poco chiare tra i due, in cui l’ex naufrago aveva iniziato a dubitare della sincerità di Mercedesz, adesso sembra che tutto si sia risolto per il meglio, e la bella naufraga potrebbe non accontentarsi di una semplice amicizia.

Mercédesz Henger, le parole su Edoardo Tavassi

Non è bastato il suo viso da angelo per convincere tutti al 100%: Mercédesz Henger, che durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi è stata per molto tempo a stretto contatto con Edoardo Tavassi, è stata messa in dubbio proprio dal diretto interessato. L’ex naufrago, infatti, dopo aver scoperto che durante la registrazione della clip di presentazione per il reality fosse fidanzata, ha iniziato a dubitare fortemente di lei e delle sue buone intenzioni nei suoi confronti.

Mercédesz, in occasione di un’intervista a Radio Radio, nel programma Non succederà più, ha rivelato tutta la verità sul suo rapporto con Edoardo fuori dal programma. “Io e Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito. Se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Quando sono uscita ci siamo chiariti, siamo in buoni rapporti, abbiamo fatto pace. Io sono sempre stata sincera con lui, a me lui piaceva”, ha raccontato la Henger. “Se un uomo mi fa ridere io esco pazza, uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è perché una persona sincera. L’interesse c’era e io gli credo, bisognava esplorare questo sentimento al di fuori dell’Isola”, ha continuato.

Come sempre, Mercédesz non è una persona che le manda a dire, e sicuramente la sua schiettezza sarà riuscita a riconquistare la fiducia dell’ex naufrago.

Mercédesz Henger, la vita dopo l’Isola

Come da lei stessa ammesso nell’intervista a Radio Radio, la bella naufraga sperava nella vittoria di Edoardo Tavassi, che invece ha dovuto anticipatamente abbandonare il gioco per via di un infortunio: “Io tifavo per lui, lo dissi anche a Nicolas. Se la contendevano loro due la vittoria finale”. Ed effettivamente Edoardo era tra i papabili vincitori, ma adesso che tutto è finito e Nicolas Vaporidis ha portato a casa la vittoria, rimangono i rapporti costruiti in Honduras e la “ripresa” della vita di tutti i giorni.

Superate le prime difficoltà dopo il ritorno a casa, gli ex naufraghi devono fare i conti con la vita dopo l’Isola che mette tutti a dura prova. “Una delle difficoltà è il post Isola. Riabituarsi a mangiare, alla vita normale, il fisico fatica un pò”, ha spiegato Mercédesz che aveva già fatto preoccupare i suoi follower attraverso delle storie su Instagram in cui raccontava la sua esperienza: “Sto morendo di nausea, ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male”.

Nell’intervista a Radio Radio ha quindi ribadito il suo malessere, che sicuramente pian piano svanirà, e nel frattempo non resta che aspettare altri risvolti con Edoardo Tavassi. Chissà se resterà una semplice e bella amicizia, o ci sarà anche altro.