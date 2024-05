Chi sono Mercedesz e Jennifer Caroletti, le figlie di Eva Henger

Fonte: Getty Images Eva Henger e le figlie Mercedesz e Jennifer Caroletti

Eva Henger è madre di tre figli, Riccardo Jr., o Riccardino, Mercedesz e Jennifer. Avuti con due uomini differenti, i primi due presentano una netta differenza d’età rispetto alla più piccola di casa. Di seguito spieghiamo meglio cosa c’è da sapere sulle due sorellastre.

Chi è Mercedesz Henger

Nata il 18 agosto 1991, Mercedesz Henger è un’attrice, modella, influencer e opinionista. Primogenita di Eva Henger, frutto del suo amore con il produttore Riccardo Schicchi. Ha seguito le orme della madre ed è entrata nel mondo dello spettacolo, senza passare però dalla porta del cinema a luci rosse.

Giovanissima, ha debuttato anche nel mondo della moda, posando nel 2005 per i suoi primi servizi fotografici. Al fianco di sua madre è apparsa nel videoclip di My Heart Is Dancing, per poi partecipare al suo primo concorso di bellezza, ottenendo il titolo di Miss Volto.

Alla morte del padre, ha ereditato insieme al fratello Riccardo e alla stessa Eva Henger la celebre Diva Futura, agenzia di casting e produzione, specializzata nel mondo hard. Il pubblico di massa italiano ha scoperto Mercedesz Henger nel 2016, grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, condotta al tempo da Alessia Marcuzzi. Giunta in finale, ha avuto tempo e modo di farsi apprezzare, trovando poi spazio in altri programmi, come Grand Hotel Chiambretti.

Barbara D’Urso l’ha voluta come ospite fissa dei suoi salotti, mentre Alfonso Signorini ha scelta per Casa Signorini. Divenuta testimonial per Lazio Women, è tornata in Honduras per la seconda volta come concorrente nel 2022.

Ha più volte raccontato d’essere stata vittima di bullismo a causa di quello che è stato il lavoro di sua madre. Oggi è serena e soddisfatta, ma soprattutto felice nella sua vita privata, oltre che lavorativa.

A inizio 2023 ha svelato d’essere fidanzata. Il suo compagno è Nico D’Amore. Non fa parte del mondo televisivo ma, come lei, pare impegnato nell’ambito della moda: “L’ho conosciuta in una maniera singolare. Tutto ha avuto inizio grazie a una collaborazione tramite una mia amica con il suo brand di cover per cellulari. Ci siamo conosciuta a una cena. Mi ha colpito per la sua timidezza. Qualcosa che non vedevo da tempo in un uomo. Di certo, poi, non è passata inosservata la sua bellezza”.

Chi è Jennifer Caroletti

Jennifer Caroletti è la terzogenita di Eva Henger. Nata il 12 aprile 2009, è frutto dell’amore con Massimiliano Caroletti, produttore al fianco della famosa attrice fin dal 2005. I due si sono però sposati soltanto nel 2013, dopo la morte di Riccardo Schicchi, dal quale la Henger non aveva mai divorziato.

Attualmente Jennifer vive in Ungheria con i suoi genitori. La coppia ha deciso di lasciare l’Italia dopo un viaggio per prendersi cura del padre di lei, malato. Sarebbe stato proprio il produttore a proporre di trasferirsi in maniera definitiva, innamoratosi del Paese d’origine di sua moglie.

I cognomi differenti non rendono Jennifer e Mercedesz meno sorelle, anzi. Il loro rapporto è molto stretto, nonostante tra loro intercorrano svariati anni di differenza. Pare la piccola di casa sia stata cruciale anche nel recupero del rapporto tra Eva e la sua primogenita, dopo anni di silenzi.

Jennifer si è così espressa in passato in merito alla sorella maggiore: “Lei è la mia confidente. La persona a cui dico tutto, in ogni momento della giornata. È solare e sempre presente, capace di consigliarmi nella maniera più opportuna. Non mi ha mai lasciata sola”.