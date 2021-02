Alda D’Eusanio, nuovi guai dopo la squalifica dal GF Vip

editato in: da

Nuovi guai per Alda D’Eusanio dopo la squalifica dal GF Vip. La giornalista, come è noto, è stata espulsa dalla Casa di Cinecittà a causa di alcune affermazioni gravissime riguardo Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. I problemi per lei però non sembrano destinati a finire molto presto. Adriano Aragozzini, noto giornalista ed ex direttore artistico del Festival di Sanremo, ha infatti annunciato di averla querelata.

Dietro questa decisione ci sarebbero le affermazioni fatte da Alda nella Casa del GF Vip riguardo la carriera di Mia Martini e Aragozzini. “Lei è stata distrutta da Adriano Aragozzini, un vero delinquente – ha detto la D’Eusanio, parlando con gli altri inquilini -. Lei è stata distrutta da questa cosa. Una diceria vera e propria. Lei è stata allontanata, il mondo dello spettacolo le ha chiuso le porte”.

Il giornalista ha replicato in una lettera inviata a Dagospia, annunciando una querela nei confronti della conduttrice: “Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche – si legge -. In 5 anni che ho organizzato il Festival (3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai), Mia ha partecipato 3 volte. Inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso. Inoltre l’ho portata al tour ‘’Sanremo in the world’’ a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania. Io sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive calunniose false ed inventate”.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha spiegato i motivi dell’espulsione di Alda. “Nonostante una serie di rimproveri dal Grande Fratello si è fatta uscire diverse cose – ha affermato il conduttore -. Noi, lo chiarisco, ci dissociamo completamente da quello che è stato detto”. Qualche giorno fa Laura Pausini e il compagno Paolo Carta avevano annunciato, tramite il loro ufficio stampa, la volontà di querelare la D’Eusanio. “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva – avevano spiegato -. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave e insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.