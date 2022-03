Guendalina Tavassi, chi è cosa fa suo fratello Edoardo

Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

Guendalina Tavassi torna in Honduras. Questa volta però non è da sola: l’ex gieffina affronta le difficoltà all’Isola dei Famosi in squadra con il fratello Edoardo Tavassi. Meno noto al grande pubblico rispetto alla sorella, è molto attivo sui social e ha voglia di mettersi in gioco in un’avventura del tutto nuova per lui.

Chi è Edoardo Tavassi

Nato a Roma nel 1985, Edoardo Tavassi ha vissuto lontano dai riflettori del piccolo schermo. A differenza della sorella Guendalina, che dopo la sua partecipazione al Grande Fratello ha acquisito sempre più notorietà, l’uomo ha sempre tenuto particolarmente alla sua privacy, mostrando sempre una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata.

Non si conosce infatti la sua professione: dai vari rumors pare che si occupi di videomaking e doppiaggio, ma non si hanno certezze al riguardo. È certamente un appassionato di videogame, come mostra su Instagram, ma non solo: tra le sue passioni ci sono anche gli anime e i manga, e partecipa agli eventi del settore.

Parecchio seguito sui social, Edoardo Tavassi non è completamente nuovo al pubblico più affezionato dei reality show: è comparso sul piccolo schermo nel 2011, quando Guendalina ha partecipato al Grande Fratello. Fu proprio lui, ospite di una puntata della trasmissione, a far scoppiare un’accesa discussione con il concorrente Pietro Titone, con lo scopo di difendere la sorella: per calmare gli animi dovette intervenire la conduttrice di quella edizione, Alessia Marcuzzi.

Edoardo Tavassi, la vita privata

Sebbene sia sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata, Edoardo Tavassi ha fatto parlare di sé per la sua relazione – breve ma intensa – con Diana Del Bufalo. I due hanno iniziato a frequentarsi nel marzo del 2020, e hanno conquistato ben presto i fan con post e video divertenti sui social. Questa storia d’amore, leggera e spensierata, aveva fatto ritrovare il sorriso all’attrice, che usciva dalla tormentata relazione con Paolo Ruffini.

La loro liason amorosa è durata però solo qualche mese: nell’ottobre del 2020 i due si sono detti addio, usando ancora una volta i social per darne l’annuncio. È stata Diana, battendo tutti sul tempo, a pubblicare un lungo post su Instagram, dove ringraziava Edoardo per i bellissimi momenti passati insieme e per tutto ciò che c’era stato tra di loro.

Pare che i due siano rimasti in ottimi rapporti, tanto da apparire spesso sui social insieme e in compagnia di altri amici. Al momento sembra che sia single: pare che non ci sia nessuna donna al suo fianco.

Isola dei Famosi, la partecipazione con Guendalina

Edoardo partecipa all’Isola dei Famosi con la sorella Guendalina, che torna in Honduras a dieci anni di distanza dalla nona edizione, dove restò in gara per ben 58 giorni, quando ormai mancavano soltanto due settimane alla finalissima.

Per il fratello si tratta invece della prima partecipazione a un reality: un modo per farsi conoscere e apprezzare ancora di più dai suoi follower, che lo seguono già da tempo sui social. Esuberanti e scatenati, oltre che molto legati e complici tra loro, i due partecipano al reality con l’obiettivo di dare del filo da torcere agli altri naufraghi.