“Isola 2022”, come sta Edoardo Tavassi dopo il grave infortunio: parla la madre

Fonte: IPA Isola dei Famosi, l’incredibile dimagrimento dei naufraghi dopo 3 mesi

L’infortunio di Edoardo Tavassi sta compromettendo il suo ritorno in gioco: la situazione è apparsa sin da subito preoccupante e le prime notizie non sono tardate ad arrivare. Mancano ormai pochissimi giorni alla finale dell’Isola dei Famosi 2022, ma Tavassi, dopo essersi fatto male al ginocchio, potrebbe ritrovarsi ad abbandonare per motivi medici. Un vero peccato, soprattutto perché è stato tra i favoriti dal pubblico fin dall’inizio.

Isola 2022, le condizioni di Edoardo Tavassi dopo l’infortunio

Edoardo Tavassi si è infortunato in occasione di una prova ricompensa in canoa: ha dato il 100% per riuscire a superare la sfida e poter mangiare del pollo con le patate, ma qualcosa è andato decisamente storto. Dopo essersi ribaltato in barca, infatti, ha chiaramente sbattuto contro qualcosa: il dolore al ginocchio, acuto e costante, lo ha costretto ad abbandonare in lacrime e a sottoporsi agli esami medici. Stando alle indiscrezioni trapelate, lo hanno anche portato in ospedale d’urgenza.

Il primo a fare chiarezza sulle condizioni di salute di Tavassi è stato Alvin su Instagram, l’inviato dell’Isola 2022: “Edoardo si è fatto male al ginocchio. Capiremo lunedì. Sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione quale sia. La stanchezza si fa sentire, soprattutto tra i naufraghi e anche tra noi qua, devo dire la verità”.

Il reality show di sopravvivenza, in effetti, ha ricevuto svariate critiche proprio per questo motivo: anche Nicolas Vaporidis si è fatto male (ed è già rientrato in gioco), così come Mercedesz Henger. Nelle ultime settimane, gli abbandoni per motivi di salute sono stati molteplici, da Roger Balduino a Marco Cucolo. Resistere per tre mesi non è affatto facile, tutt’altro, e il corpo in ogni caso è provato dalle sfide e dalla scarsità di cibo.

Isola 2022: le parole di Emanuela Fuin, la madre di Edoardo Tavassi

Oltre ad Alvin, anche la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi, Emanuela Fuin, ha voluto spiegare le condizioni di salute del figlio. “Forza Edo! Oggi sapremo il risultato della risonanza“, ha scritto su Instagram, condividendo la storia dell’inviato. Lunedì 20 giugno è prevista la messa in onda della semifinale dell’Isola dei Famosi 2022: l’esito si conoscerà nelle prossime ore.

Una situazione non molto rosea, in ogni caso: a una settimana dalla finalissima, dover uscire per un infortunio sarebbe davvero un enorme peccato. Edoardo, sin da subito, ha conquistato gli spettatori per la sua personalità frizzante, leggera e divertente: uno dei personaggi che sicuramente ricorderemo di questa edizione.

Carmen Di Pietro si sente in colpa per Edoardo

Chiaramente, le difficoltà dell’ultimo periodo stanno provando i naufraghi, e la stanchezza inizia a essere evidente. Dopo l’infortunio di Tavassi, Carmen Di Pietro si è sentita molto in colpa, in parte responsabile per quanto accaduto, perché il naufrago le stava dando dei suggerimenti su come superare la prova. In questo momento, sente la mancanza nei confronti di Edoardo, un vero punto di riferimento per tutti i partecipanti. I risultati degli esami non tarderanno ad arrivare, ma la speranza è che possa rientrare in gioco, almeno per avere l’occasione di giocarsi la finale.