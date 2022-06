“Isola 2022”, Marco Cucolo si ritira per motivi medici

L’allungamento dell’Isola dei Famosi 2022 ha messo a dura prova i naufraghi, tanto che molti, negli ultimi tempi, si sono ritirati. Oltre al naufrago Roger Balduino, è il momento di Marco Cucolo, che ha dovuto abbandonare il programma a causa di motivi medici.

Isola dei Famosi 2022, Marco Cucolo si ritira: l’annuncio ufficiale

Indubbiamente, l’Isola dei Famosi 2022 sta per perdere uno dei suoi protagonisti più indiscussi. Sempre gentile, quasi all’ombra della compagna, Lory Del Santo, che è stata eliminata nella puntata del 6 giugno 2022, Marco Cucolo è stato un personaggio di punta, ma senza connotazioni particolarmente negative. In effetti, si è messo proprio in luce, venendo sempre di più apprezzato e raccogliendo consensi non solo dai suoi compagni, ma anche dagli spettatori da casa.

La sua avventura all’interno del reality show è stata indubbiamente costellata da difficoltà, ma non solo: anche qualche infortunio, che alla fine ha avuto un peso decisivo. A poche settimane dalla finale, Marco si è ritrovato così a essere costretto ad abbandonare il gioco. Del resto, nelle ultime settimane ha dovuto affrontare vari malesseri, come alcuni problemi gastrointestinali. A dare l’annuncio ufficiale è stato l’account dell’Isola sui social: “Per motivi medici, Marco Cucolo ha dovuto abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi“.

Marco Cucolo ed Edoardo Tavassi erano stati in infermeria per accertamenti medici

Nelle ultime ore, era circolata una prima notizia: Cucolo e Tavassi erano stati portati in infermeria per alcuni accertamenti medici. Sembrava che le cose stessero andando per il meglio, nonostante le voci di ritiro (anche per Edoardo). Tuttavia, per il fratello di Guendalina, le cose si sono risolte per il meglio.

Per Marco, invece, è giunto il momento del ritiro: durante gli esami medici, i dottori hanno riscontrato problemi più seri, che hanno pregiudicato il suo percorso all’interno del reality show di sopravvivenza. L’assenza dei due naufraghi aveva già sollevato dei dubbi nel corso del daytime dell’Isola dell’8 giugno: ora, però, è ufficiale il ritiro di Cucolo, mentre per Tavassi l’avventura può continuare.

Le difficoltà dopo l’eliminazione di Lory Del Santo

Qualche sospetto che il suo ritiro possa essere legato all’eliminazione della compagna, Lory Del Santo, per qualcuno c’è. Ma, in linea di massima, dopo l’infortunio e i costanti malesseri, non è difficile comprendere il motivo del suo ritiro. Del resto, è anche vero che Cucolo ha avuto un malore lunedì 6 giugno 2022: proprio a lui Lory Del Santo ha rivolto i suoi pensieri dopo l’eliminazione.

“Marco Cucolo ci tiene molto ad essere indipendente. L’ha voluto dimostrare dall’inizio. Lui non dipende da me, ha le sue idee e le difende con le unghie e con i denti”, ed è vero, perché conferma il ritratto di un concorrente in grado di badare a se stesso, di non volersi per forza legare alle dinamiche di coppia.

“Non credo che stia molto bene. Sono 12 giorni che…”, queste erano state le parole della Del Santo che avevano fatto intuire i problemi di Marco. Ora, per lui è giunto il momento del ritiro: speriamo che possa riprendersi al più presto e naturalmente ricongiungersi con la sua amata compagna.