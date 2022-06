Isola, “Un branco di lupi”: il duro sfogo dopo l’eliminazione di Lory Del Santo

“Un branco di lupi”, così il manager di Lory Del Santo ha definito i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 in un post che ha fatto il giro del web in un batter d’occhio. Lory è stata sicuramente una delle naufraghe più discusse di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi e la sua eliminazione, nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì 6 giugno, è stata sperata da alcuni ma anche inaspettata per molti. Paolo Chiparo ha voluto dire la sua in merito, sollevando una polemica che ha letteralmente diviso i telespettatori.

“Isola 2022”, il percorso di Lory Del Santo nel reality

Chi ha seguito sin dall’inizio l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sa perfettamente quanto peso abbia avuto la presenza di Lory Del Santo nel cast. L’artista non si è mai risparmiata e ha sempre preso posizioni che talvolta hanno messo in dubbio la sua “buona fede” rispetto alle amicizie, o presunte tali, createsi tra i naufraghi. In fondo chi ha detto che bisogna sempre andar d’accordo con tutti? Lory ha preferito restare ferma sulle sue posizioni, anche a costo di ritrovarsi tutti contro.

C’è chi ha definito la sua strategia subdola e “furbetta”, chi invece ha apprezzato l’onestà e la tenacia di una donna che non ha mai cercato le simpatie degli altri. È andata avanti nel gioco proprio in virtù di questo e il pubblico, un televoto dopo l’altro, non ha fatto altro che premiarla facendola andare avanti, mentre uno a uno gli altri naufraghi facevano le valigie per tornare in Italia.

Di certo chi è ancora in gioco non ha preso bene i suoi comportamenti, in ultimo Edoardo Tavassi che ha usato parole per niente dolci nei suoi confronti durante l’ultima puntata, al punto da definirla “La donna più bugiarda che io abbia conosciuto nella mia vita”. In sette si sono schierati apertamente contro di lei, mettendo in atto una sorta di attacco incrociato che, a detta dell’artista, è stato solo un modo per metterla in cattiva luce agli occhi del pubblico. E, infine, proprio i telespettatori hanno deciso di mandarla via.

Lory Del Santo fuori dall’Isola, parla il manager Paolo Chiparo

Dopo l’eliminazione di Lory Del Santo dall’Isola dei Famosi 2022, il manager Paolo Chiparo ha deciso di intervenire personalmente sui social, condividendo un lungo e duro sfogo che coinvolge non solo i naufraghi di questa edizione del reality, ma anche la produzione e i presenti in studio. L’accusa è chiara: “Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei daytime diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno”.

Il post di Chiparo non lascia spazio ad alcun dubbio. Il manager sostiene senza troppi giri di parole che Lory Del Santo sia stata presa di mira da tutta la macchina del programma, e non solo nell’ambito delle dinamiche interne ai naufraghi. Anzi, proprio l’immagine che ne è stata data non sarebbe altro che il frutto di un vero e proprio “storpiamento”, messo in atto con volontà e convinzione.

E il maggior rammarico è quello di aver sacrificato, in questo modo, la possibilità di raccontare il vissuto difficile di Lory: “Il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna“.