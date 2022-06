“Isola 2022”, Edoardo si scaglia contro Lory: “È la più bugiarda”

La tensione all’Isola dei Famosi è ormai palpabile: i naufraghi, stremati dalla fame e dalle privazioni, sono sempre più nervosi e tesi. Lo ha dimostrato lo scontro iniziale tra i concorrenti, che ha visto tutti contro tutti: a esporsi in particolare è stato Edoardo Tavassi, grande protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5, che ha messo alla gogna Lory Del Santo, accusata di aver giocato fino a ora di strategia.

Isola, Edoardo mette alla gogna Lory Del Santo

Non è un mistero che tra Edoardo Tavassi e Lory Del Santo non scorra buon sangue. Il naufrago non ha nascosto le tensioni scoppiate nell’ultimo periodo con la compagna d’avventura, che ha accusato più di una volta di fare della strategia. “È la donna più bugiarda che io abbia conosciuto nella mia vita“, ha detto senza mezzi termini, raccontando di un atteggiamento totalmente diverso di fronte alle telecamere e quando si trova lontana da esse.

“C’è gente che gioca scorretto“, ha poi continuato Edoardo, incolpando il gruppo avversario di dare da mangiare di nascosto a Gennaro per “comprarselo” e avere quindi favori nel caso in cui dovesse diventare leader. Tutti però sono concordi su un aspetto: che Lory abbia “una doppia faccia” e che stia cercando in tutti i modi di mettere zizzania parlando con gli altri giocatori.

Lory ovviamente ha cercato di difendersi, spiegando che gli altri naufraghi hanno concordato la stessa versione per metterla in cattiva luce. “Sono sette, hanno inventato questa storia perché non ci sono video o audio e battono su questo punto perché è l’unico su cui mi vogliono ferire. Ma a me scivola tutto addosso perché la verità verrà fuori”.

Anche Marco Cucolo è intervenuto per dire la sua: “Io sono dalla parte della verità, a volte è dalla parte di Lory che in alcuni casi viene presa di mira dove si potrebbe evitare e in altri lei sbaglia a comportarsi nei loro confronti”. Non è della stessa opinione Vladimir Luxuria, che ha definito la showgirl “bifronte”: “Sei un’attrice sobillatrice”, ha concluso l’opinionista.

Alla fine è stato il pubblico a decidere le sorti della Del Santo, che ha perso il televoto finendo su e Playa Sgamadissima, dove si scontrerà con Pamela Petrarolo per la permanenza come naufraga solitaria.

Soleil Sorge e Vera Gemma arrivano sull’Isola (e mettono subito zizzania)

Era attesissimo e ha sortito l’effetto sperato: l’arrivo di Soleil Sorge e Vera Gemma, soprannominate “Le Piratesse”, ha subito rimescolato le carte tra i naufraghi rimasti, che hanno dovuto sfidarsi formando due squadre composte proprio dalle ex naufraghe.

Le due hanno immediatamente portato il caos a Cayo Cochinos, sconvolgendo i già precari equilibri tra i concorrenti, parecchio provati dalla fame e dalle continue discussioni. Le ex naufraghe – tra le più irriverenti delle scorse edizioni – non si sono certo risparmiate, gareggiando e dando il loro contributo nelle discussioni tra i concorrenti, mettendo in difficoltà i naufraghi che amano meno e facendo emergere i concorrenti che preferiscono. Adesso mancano solo tre puntate alla finalissima: riusciranno i superstiti ad arrivare fino alla fine?