“Isola dei Famosi”, Edoardo Tavassi è l’ultima speranza: crolla anche Lory Del Santo

Crolla uno dei pilastri di Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Lory Del Santo, che non ha retto allo scontro con Edoardo Tavassi e Luca Daffrè lasciandosi vincere dalla stanchezza. Dal canto suo, il naufrago, rimasto da solo dopo il ritiro di sua sorella Guendalina, sta facendo di tutto pur di arrivare in finale. È infatti l’unica speranza sulla quale si regge lo show, prolungato fino al 27 giugno e ormai povero di dinamiche interessanti.

Isola dei Famosi, lo scontro tra Edoardo e Lory Del Santo

Se si tratta di mettersi in gioco e mostrare il proprio carattere, di certo Edoardo Tavassi non si è mai tirato indietro. È il naufrago perfetto, sebbene non nasconda qualche difetto, pronto a battersi per se stesso e per l’intero gruppo. Lo scontro con Lory Del Santo è diventato così inevitabile, portando al crollo emotivo della showgirl che non ha potuto trattenere le lacrime.

A scatenare il diverbio sono state le considerazioni della regista su Luca Daffrè, il primo naufrago ad aver perso la collana di leader per aver violato il regolamento: “L’Isola ha deciso che non sei più leader e tu sei il primo leader che viene destituito dallo spirito dell’Isola“: E ha continuato: “Luca non è stato giusto con il gruppo da quando è diventato leader. Ha avuto delle preferenze e la prima persona che mi ha fatto notare a non scegliere Nicolas per i dolcetti è stato lui”.

Il botta e risposta con Daffrè ha fatto capitolare Lory Del Santo, che si è quindi sfogata con Nick dei Cugini di Campagna e con Gennaro Auletto: “Mi hanno detto delle cose cattivissime. Quando uno ti dice delle cose così orrende e che non sono vere e poi mi dicono che mi sono emozionata anche perché mi ha scelta per la torta, ma mi sono emozionata in modo negativo, mi ha insultata per dieci minuti. Mi ha insultato davanti a tutti per dieci minuti. Non ha detto neanche una cosa carina di me e vuoi che ti scelga per i dolcetti? Io devo mantenere il punto. Se ti scegliessi sarei una bandiera”.

Edoardo Tavassi, tutta l’Isola sulle sue spalle

È entrato come fratello di e si è rivelato uno dei naufraghi più forti dell’intera edizione. Edoardo Tavassi ha ancora energie da vendere e non si risparmia quando si tratta di farsi valere. Non è di certo il più lavoratore né quello che si spende per trovare le migliori scorte di cibo, ma senza la sua presenza il gruppo sarebbe perduto.

Dapprima finito all’ombra di sua sorella Guendalina Tavassi, naufraga tutt’altro che defilata, Edoardo è letteralmente esploso dopo il ritiro di lei. Non ha arretrato di un solo centimetro: è rimasto quello di sempre, combattivo e fiero. Al suo fianco, sembra esserci di nuovo una Mercedesz Henger particolarmente interessata a lui, dopo che entrambi avevano deciso di rimanere solo amici. La corsa verso la finale è quindi già iniziata e lui potrebbe essere proprio il vincitore che è mancato in questi ultimi anni di Isola dei Famosi.