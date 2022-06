“Isola 2022”, i naufraghi allo specchio: il meglio e il peggio della semifinale

Una semifinale all’insegna dell’avventura ma anche delle grandi emozioni. Isola dei famosi si avvicina a grandi passi alla finale del 27 giugno, con un ritiro inaspettato che ha scosso i naufraghi. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi, uno dei candidati alla vittoria finale, che ha lasciato il gioco per un grave infortunio al ginocchio che l’ha letteralmente fermato. Vediamo cos’è successo nel corso della semifinale del 20 giugno.

Isola dei Famosi, i naufraghi si guardano allo specchio

Sorrisi misti a stupore. Queste le prime reazioni dei naufraghi che, chiamati a guardarsi allo specchio, hanno dato vita a una passerella esilarante che li ha visti elencare tutti i difetti (e i pregi) raccolti in questi tre mesi di reality. Il primo a essersi sottoposto alla prova è stato Nicolas Vaporidis, il cui dimagrimento potrebbe addirittura destare preoccupazione. L’attore romano non ha potuto trattenere il sorriso, etichettandosi in maniera divertente come “figlio di Gandhi”. “Che barba strana, sono un mostro. Messo di lato potrei anche passare sotto le porte” – ha affermato Nicolas schernendosi e continuando a guardarsi allo specchio con aria preoccupata.

Non è andata meglio a Mercedesz Henger, che è scoppiata a ridere nel vedersi per la prima volta dopo settimane. La figlia di Eva ha promesso di tornare subito in palestra ma, prima, non ha mancato di evidenziare tutti i difetti presenti sul suo corpo in un modo che ha sorpreso e divertito il pubblico. Carmen, invece, si è preoccupata per la perdita di massa muscolare, mentre Nick dei Cugini di Campagna è stato felice di ritrovare la pancia piatta della sua giovinezza.

Isola dei Famosi, Mercedesz tradita da Marialaura

A tenere banco, poi, è stato ancora il legame tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. I due si sono promessi di rivedersi fuori, una volta tornati in Italia, ma quest’interesse da parte di lei non è stato recepito tale dagli altri naufraghi. In particolare, da Marialaura De Vitis, che ha espresso i suoi dubbi alle spalle dell’amica.

Il dispiacere della Henger è sembrato sincero: “Sono davvero dispiaciuta, per Marialaura perché io davvero le ho detto tutto quello che sentivo per Edoardo. Ha avuto l’occasione di dirmi le cose che pensava, ma ha preferito parlare alle mie spalle. Loro non ci credono, ma io so quello che provo. Va bene così”.

Marialaura ha provato a difendersi: “Io ho ascoltato lei, perché l’ho vista convinta, le ho detto di provarci perché diceva di essere stufa di aspettare i tempi di Edoardo, ma io le avevo detto che lui non voleva andare oltre sull’Isola. Non ho difeso Mercedes nella lite del mattino, perché lei ha fatto dei passi che io le avevo consigliato di non fare e lei sa quali, quindi non aveva ragione secondo me, come non ce l’aveva Edoardo”. Due posizioni opposte, quindi, che difficilmente possono trovare un punto di contatto.

Isola dei Famosi, il ritiro di Edoardo Tavassi

Era nell’aria da giorni, ma il programma ha preferito attendere l’esito dei referti medici. Per Edoardo Tavassi non c’è stato niente da fare: ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per un grave infortunio al ginocchio. Il momento dei saluti, poi, è stato addirittura commovente. Soprattutto quello con Nicolas Vaporidis, l’amico fraterno con il quale Tavassi ha trascorso i momenti migliori: “Io e te siamo proprio all’opposto, ma abbiamo trovato un equilibrio. Ci siamo mischiati e siamo diventati una cosa cosa, io senza te, i tuoi discorsi motivazionali, non sarei mai arrivato fino a qui, abbiamo fatto tutto insieme, mancava solo che ci baciavamo qua. Ad agosto vengo a Londra, al ristorante tuo, mi fai conoscere Ali, e quando ti sposi vengo al tuo matrimonio, poi magari Ali c’ha pure una amica me la fai presentare”.

Bellissime le parole per Carmen Di Pietro, che ha scoperto amica proprio sulle spiagge di Cayo Cochinos: “Non avrei mai immaginato di diventare così amico di Carmen Di Pietro prima dell’Isola, sei una persona meravigliosa, sei positiva, porti il sorriso sempre. Sei una mamma meravigliosa hai cresciuto uno dei migliori ragazzi che abbia mai conosciuto, un ragazzo incredibile, ce ne vorrebbero a miliardi di mamme come te.

I finalisti di Isola dei Famosi

Un’edizione decisamente torrenziale, infinita e destinata a rimanere nella storia. Isola dei Famosi 2022 si conclude alla puntata numero 25, con i soli naufraghi che hanno resistito alla prova sopravvivenza ma anche al giudizio insindacabile del televoto. A giocarsi il titolo sono Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Nick Luciani e Marialaura De Vitis.