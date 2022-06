“Isola” 2022, Mercedesz si dichiara a Edoardo: il meglio e il peggio della 22a puntata

Nuovi ingressi, dichiarazioni importanti ed eliminazioni: la 22esima puntata dell’Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena per i naufraghi. A partire da un doppio arrivo, per loro, inaspettato, fino all’eliminazione di una delle concorrenti dello show. Mentre sono stati in quattro ad andare in nomination.

Isola 2022, Mercedesz dichiara i suoi sentimenti a Edoardo

Si girano intorno da un po’, ma per adesso l’interesse non è sfociato in una relazione: Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi hanno i riflettori puntati addosso per il loro rapporto che, sin da prima dell’ingresso di lei, sembrava promettere scintille. Infatti Mercedesz prima di sbarcare all’Isola aveva dichiarato di essere interessata a uno dei naufraghi, l’attenzione era ricaduta subito su due, ma poi è stato immediatamente evidente che l’attrazione era per il fratello di Guendalina.

A frenare, forse, qualche dubbio su di lei che ha voluto fare una smentita in piena regola dichiarando cosa prova.

Mercedesz lo ha fatto in diretta tv, durante la 22esima puntata. I due – nella Tana dei serpenti – hanno guardato assieme un filmato a loro dedicato in cui si vedono nuovamente complici, dopo un periodo di allontanamento.

Edoardo Tavassi in merito ha spiegato: “Passando più tempo insieme, mi fido del mio istinto e i pregiudizi dell’inizio sono svaniti. È rimasta solo una bella persona”. Molto più diretta, invece, è stata Mercedesz che – tra le tante cose – ha detto parole che non lasciano spazio a equivoci o dubbi: “Lui è la gioia di stare su quest’Isola, mi dà la forza di andare avanti”. Poi ha spiegato che se nascerà qualcosa tra loro vorrebbe diventare amica della sorella di Edoardo, Guendalina: “Lei aveva dei pregiudizi su di me, ma posso capirlo, non mi conosceva”, ha detto la naufraga.

E i sentimenti? Anche su quelli è stata molto sincera, infatti alla domanda di Ilary Blasi che le ha chiesto se le piace il naufrago, ha risposto: “Penso che si sia capito Ilary! Che devo fa oh? A me sembra che sia lui che mi sta friendzonando“.

Isola 2022, l’arrivo delle Piratesse

E se da una parte c’è una relazione che potrebbe sbocciare, dall’altra a far scricchiolare gli equilibri tra i naufraghi ci pensano le Piratesse. Soleil Sorge e Vera Gemma sono sbarcate in Honduras non nelle vesti di nuove naufraghe, ma per fare ben altro, come aveva anticipato una nota diramata da Mediaset: “Le Piratesse avranno il compito di creare due team – il Team Vera e il Team Soleil – così da proteggere i loro naufraghi favoriti e dare invece del filo da torcere a chi invece non è di loro gradimento”.

Entrambe sono già volti noti del reality: la Sorge era stata una naufraga nel 2019, mentre Vera Gemma è stata tra le protagoniste della passata edizione. Ad apprezzarne molto l’arrivo è stato soprattutto Edoardo Tavassi, che non ha nascosto di gradire Soleil. Insomma, sin da subito, gli equilibri sembrano aver subito uno scossone.

Isola 2022, chi è stato eliminato

Doppia eliminazione, invece, per Lory del Santo: la 22esima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto l’addio di una delle naufraghe. Dopo aver perso al primo televoto con Estefania, Lory Del Santo è approdata a Playa Sgamadissima. Qui è tornata a mettersi alla prova con il televoto, perdendo nuovamente contro Pamela Petrarolo. È stata quindi eliminata. In nomination nella prossima puntata ci saranno Gennaro, Nick, Marialaura ed Estefania.