Isola dei Famosi, perché il pubblico non rivuole Soleil e Vera Gemma

Mediaset ha deciso di riportare due ex naufraghe del passato a l’Isola dei Famosi 2022, ma il pubblico non l’ha presa affatto bene. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma, soprannominate “Le Piratesse”. Anche se non è chiaro per quanto resteranno, il pubblico le vuole già direttamente a casa. Sui social è scoppiata una pesante polemica, specie nei confronti dell’influencer, che è già al suo terzo reality quest’anno.

Isola dei Famosi: arrivano le Piratesse Soleil e Vera

A l’Isola dei Famosi 2022 stanno per sbarcare le Piratesse e sono pronte a creare scompiglio: così la produzione ha annunciato l’ingresso di Soleil Sorge e Vera Gemma nel reality, nella prossima puntata. Non si sa ancora quanto le due resteranno, ma di certo non si contenderanno la vittoria, e saranno solo delle portatrici di caos, pronte a distruggere gli equilibri che pare finalmente si stiano creando.

Nessuna delle due è riuscita a giungere alla vittoria nei passati reality (ne hanno fatti diversi), e saranno solo guest star, ma l’annuncio ha certamente scosso il pubblico, in maniera negativa. Potremmo definirle le concorrenti più irriverenti e litigiose delle passate edizioni (almeno Antonella Elia aveva quasi sempre ragione e faceva simpatia), e i naufraghi, ormai stremati, probabilmente non meritavano questa punizione.

Perché il pubblico non vuole Soleil e Vera sull’Isola

Dopo l’annuncio durante la puntata di lunedì 30 maggio, il popolo dei social si è scagliato contro questa decisione, per molti fuori luogo, specie in una edizione che, a differenza della scorsa, ha dei concorrenti che stanno piacendo al pubblico (e gli ascolti stanno premiando).

Era davvero necessario introdurre due delle naufraghe meno amate delle scorse edizioni? Secondo gli utenti di Instagram e Twitter assolutamente no, e in tantissimi hanno manifestato il proprio dissenso verso questi due ingressi, ricordando come, in un’edizione che li sta appassionando, le new entry potrebbero solo fare danni.

Manca ormai meno di un mese alla finale, sono già in tanti, insomma la carne al fuoco già c’è (e anche dei soggetti peperini, se vogliamo essere buoni), quindi Soleil e Vera non saranno ben accolte.

“Ma il televoto per rimandare a casa Soleil è già aperto?” scrive qualcuno ironicamente sulla pagina ufficiale del reality, e gli altri commenti sono molto meno educati.

In tanti si accaniscono contro la Sorge, reduce da sei mesi di GF Vip, che ha tenuto in pugno con l’infelice teatrino con Alex Belli, e dal ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione Show. Una sovraesposizione che non piace al pubblico e che, come sostiene qualcuno, non fa bene neanche al personaggio.

“Troppa sovra esposizione, lo dico con molto dispiacere, danneggerà Soleil” ha twittato Gabriele Parpiglia, che ritiene che Mediaset stia spremendo troppo un personaggio. Che, non è detto che faccia ascolti, visto i disastri del GF Vip e del reality di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso.

Dello stesso avviso Davide Maggio: “Personaggi che nel giro di pochi anni, ma anche mesi, si “dimenano” da un reality all’altro spremendo tutto quello che c’è da spremere. Non è vero che basta esserci, sarebbe meglio un bel basta, senza esserci”. Di certo tutti ne parlano, ma se se ne parla male, vale davvero la pena?