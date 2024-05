Fonte: IPA Marialaura De Vitis parla della storia con Jimmy Ghione

Tra Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione è amore. Lo ha ribadito la modella in un’intervista a Novella 2000, la stessa rivista che di recente aveva confermato la relazione tra i due. Ben 35 anni di differenza non sembrano pesare alla coppia, inseparabile già da qualche tempo sebbene abbia voluto tenersi al riparo dai riflettori. La De Vitis, riscopertasi scrittrice, ha parlato dei sentimenti che la legano all’inviato di Striscia la Notizia senza, però, toccare l’argomento-famiglia. Che vi sia un po’ di “maretta”?

Marialaura De Vitis, perché non parla della famiglia di Ghione

Dopo le voci di corridoio sulla presunta relazione tra Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione, è arrivata la conferma dalla diretta interessata. La modella ha rilasciato un’intervista pubblicata nell’ultimo numero di Novella 2000, la stessa rivista diretta da Roberto Alessi che aveva spifferato tutto appena poche settimane fa.

Un’occasione per parlare della storia d’amore con l’inviato di Striscia la Notizia che ha lasciato intendere vi possa essere un po’ di “maretta” con la sua famiglia. Ricordiamo che Jimmy Ghione è stato sposato fino al 2016 con Tania Paganoni dalla quale ha avuto due figli, Gabriele e Federico.

“Io sono a mio agio e Jimmy vede in me una ragazza giovane ma allo stesso tempo matura – ha spiegato la ex di Paolo Brosio -. Inoltre mi permetto di aggiungere che non sono invadente nella sua vita: nonostante noi condividiamo tutto, quando lui deve lavorare o vedere i suoi familiari, io l’ho sempre lasciato libero”. Eppure alla domanda se conoscesse o meno i figli dell’inviato, ha risposto: “Non voglio toccare l’argomento dei suoi familiari”.

Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione, come si sono conosciuti

La De Vitis, di recente riscopertasi scrittrice con la sua prima pubblicazione, ha preferito concentrarsi sulla storia d’amore con Jimmy Ghione, ricordando come si sono conosciuti: “Ci siamo conosciuti nel luglio dello scorso anno a Milano Marittima, per un evento sportivo durante il quale per diversi giorni siamo stati a contatto, abbiamo avuto modo di parlare e di conoscerci”. Da lì si sono scambiati i numeri di telefono e si sono rivisti, per non lasciarsi più.

L’amore tra Marialaura De Vitis e l’inviato di Striscia

Per stessa ammissione della modella, la coppia non è andata a convivere ed entrambi vivono a Roma ma in case separate. “Ho portato il sorriso nella sua vita – ha detto Marialaura De Vitis -. Forse era da un po’ che non aveva questo tipo di complicità con una donna (…) Ho trovato l’amore in lui perché ora mi amo: nel momento in cui ho iniziato ad amarmi sono stata capace di amare anche un’altra persona. Jimmy è forse la prima persona che ho amato davvero“, con buona pace dell’ex fidanzato Paolo Brosio.

Un amore più maturo, a suo dire, perché lei per prima è maturata e cresciuta imparando ad accettarsi e ad apprezzarsi. “Le emozioni che sto provando con lui sono nuove e diverse perché io mi sento più matura, mi accetto e quindi sento che posso dare tanto alla persona che ho di fianco”, ha concluso la modella.