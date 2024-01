Fonte: IPA Jimmy Page, 80 anni da rockstar

Così famoso da essere stato inserito per ben due volte nella Hollywood Walk of Fame. Nella top 5 dei chitarristi più talentuosi e influenti della storia del rock, anche a Jimmy Page si deve la nascita del gruppo ormai leggendario dei Led Zeppelin. Il suo nome è simbolo della vera vita rock’n’roll fatta di eccessi, glamour e donne, tante, e tutte giovanissime. La storia degli 80 anni di Jimmy Page.

Jimmy Page, 80 anni da rockstar

Nessuno come Jimmy Page sa cosa vuol dire essere una rockstar. Oggi, Damiano David dei Måneskin afferma di aver rinunciato all’alcol e alle notti brave per preservare la voce, ma all’epoca di Page e dei Led Zeppelin – nonché l’epoca dei Rolling Stones e dei Beatles, solo per citarne alcuni, il rock andava a braccetto con l’eccesso. Droga, sesso sfrenato, occultismo e una lunghissima lista di conquiste. Page arriva a spegnere le 80 candeline con una storia che assume i tratti della leggenda.

Il chitarrista dei Led Zeppelin è stato definito appassionato di occultismo, è stato sottoposto a un regime militare dai manager che, di volta in volta, hanno provato ad ammaestrarne il talento. Ha messo a soqquadro le stanze di qualsiasi albergo in cui si trovasse a passare e, tra un concerto e l’altro, ha spezzo ben più di un cuore.

Quel playboy di Jimmy Page

Tre matrimoni per Jimmy Page. Il primo nel 1970 con la modella Charlotte Martin, madre della primogenita Scarlet. Martin per le rockstar aveva una vera passione, prima di mettersi assieme a Page era la compagna di Eric Clapton, che la lasciò perché innamorato di Pattie Boyd, all’epoca moglie di George Harrison dei Beatles (un livello di intrighi che le star di oggi se lo sognano).

Divorziato pochi anni dopo, Page convolò a nozze con Patricia Ecker da cui, nel 1988, ebbe il suo secondo figlio, battezzato con il pomposo nome di James Patrick Page III. Nuovo giro, nuovo divorzio e, di nuovo nozze. Nel 1995 Page sposa Jimena Gomez-Paratcha e, stranamente, resta con lei per più di dieci anni, fino al 2008, dopo la nascita di tre figli: Jana, Zofia Jade e Ashen Josan.

E i numerosi matrimoni non fanno che da corollario ai tanti, tantissimi amori (se così li si vuol chiamare) di Jimmy Page. Così come le più grandi rockstar dell’epoca, il chitarrista fu sedotto da Miss Pamela Des Barres, la più famosa groupie di sempre, che ha conquistato le più grandi rockstar di sempre. Pamela fu poi piantata in asso durante una festa per un’altra popolare groupie, la scatenata Lori Maddox.

È la storia più controversa riguardo Jimmy Page. All’epoca il musicista aveva 28 anni, Maddox ne aveva appena compiuti 14. Per evitare problemi con la legge – data la minore età di lei – la relazione, durata 2 anni, fu tenuta nascosta ma nel frattempo Lori lasciò la scuola per seguire il suo amore in tour. E chissà quanto se ne sarà pentita quando, una sera, trovò l’amato a letto con una sua amica, la modella Bebe Buell.

80 anni e una fidanzata di 47 anni più giovane

Fonte: IPA

Attualmente, Jimmy Page pare aver messo la testa a posto. Più o meno. Il chitarrista è fedele all’attuale fidanzata da ormai 5 anni. Lei si chiama Scarlett Sabet, è un’ex attrice e poetessa di origini franco-iraniane cresciuta nell’alta borghesia di New York. I due si sono conosciuti a una festa e non si sono più lasciati. Lei ha dedicato a lui anche appassionati e sensuali scritti d’amore racchiusi nella sua prima raccolta di poesie. Scarlett di anni ne ha poco più di 30, ben 47 in meno di Page.