Molestie e minacce per Elliot Page: famoso attore nel mirino

Fonte: IPA Molestie e minacce per Elliot Page da una star di Hollywood: la confessione nella biografia

Non è stato facile per Elliot Page riuscire a parlare in maniera aperta e libera del proprio processo interiore. Comprensibile il timore d’essere additato come “diverso”, ritrovandosi lentamente ai confini del mondo cinematografico e televisivo.

Sempre più esempi, infatti, pongono in evidenza come le ampie vedute di Hollywood siano in parte figlie della necessità di ottenere buona pubblicità e non legate a un reale processo di cambiamento. Ad aiutare di certo la transizione di Elliot Page sotto l’aspetto mediatico è stata la grande famiglia di Umbrella Academy, serie TV Netflix nella quale era impegnato al tempo dell’annuncio.

Gli sceneggiatori hanno inserito la sua transizione all’interno dello script, sfruttando il tutto per affrontare un tema delicato e lanciare messaggi di sensibilizzazione importanti. L’attore è intenzionato a utilizzare la propria storia personale per tendere la mano a chi ne ha bisogno, nella speranza che altri possano trovare forza nelle sue parole. Da quest’esigenza nasce Pageboy, biografia che affronta differenti episodi cruciali della sua crescita come persona e artista. Non tutti, però, sono positivi, anzi.

Elliot Page confessa le molestie subite

In Pageboy si legge un racconto a tratti devastante, che vede una carriera promettente in parte devastata quando la sua vita privata è stata oggetto di manipolazioni mediatiche, divenendo di pubblico dominio.

Tanto si è detto su Elliot Page, che ha quindi scelto di parlare in prima persona, ritrovando il controllo della narrazione. In queste pagine trova spazio un episodio molto disturbante, che risale al 2014. L’attore ha scelto di non fare nomi, spiegando il proprio ragionamento: “Non ho voluto condividere la sua identità. Lo verrà a sapere e saprà d’essere lui il protagonista della storia. Questo mi basta”.

Al tempo aveva da poco fatto coming out e durante una festa a Hollywood è stato approcciato da questo importante attore. Una personalità molto nota e amata, dettosi pronto a dimostrargli come in realtà non fosse affatto gay: “Hai solo paura degli uomini”. Da qui si è passati a molestie di ben altra gravità, ipotizzando un atto sessuale tra loro, forzato, così da far capire all’allora Ellen Page di non essere affatto attratta dalle donne.

I due si sono poi incontrati nuovamente in palestra alcuni giorni dopo. In quell’occasione l’attore si sarebbe giustificato, dicendo di non avere problemi di alcun tipo con le persone gay: “Io gli ho risposto che credo ne abbia eccome”.

Un amore complicato: la rivelazione su Kate Mara

La biografia scava a fondo nella vita privata di Elliot Page, toccando ovviamente anche il tema dell’amore. L’attore ha spiegato di ritrovarsi spesso in una sorta di schema malsano, innamorandosi di persone non disponibili: “Come se fosse una sorta di rete di sicurezza”.

Tra le varie confessioni, una riguarda un’attrice che non ha mai fatto coming out, della quale non fa ovviamente il nome, che le ha spezzato il cuore. Difficile vivere un amore clandestino, del quale neanche gli amici erano a conoscenza: “Non credo mi amasse. Mi ha ispirato in tante cose e l’ammiravo. Nasconderci però mi ha fatto troppo male”.

Spazio poi a una clamorosa rivelazione, svelando una relazione con l’attrice Kate Mara, al tempo della sua relazione con Max Minghella. Ecco le parole che le avrebbe detto al tempo: “Non avrei mai pensato di amare due persone allo stesso tempo. Ora so che è possibile”.