Elliot Page, la prima volta in costume dopo l’intervento

editato in: da

“Esisto per quello che sono”. Questo è il motto di Elliot Page, felice di potersi mostrare dopo l’operazione di rimozione del seno e per la prima volta in costume. Le cicatrici sono solo un lontano ricordo e può finalmente sfoggiare i suoi pantaloncini preferiti prima di un rigenerante tuffo in piscina.

Il percorso di transizione di colui che era stato Ellen Page continua senza sosta ed Elliot non potrebbe esserne più felice. La star di Juno aveva così commentato la scelta di sottoporsi all’operazione di mastectomia, per continuare a plasmare il corpo che ha sempre desiderato: “L’intervento ha completamente trasformato la mia vita dopo l’inferno totale della pubertà”.

Il nuovo sole che ha dentro è tutto espresso in quel sorriso che non ha paura di nascondere nel suo scatto social, ma il suo desiderio di essere un ragazzo ha radici molto lontane. Ellen Page, che è nata nel 1987, sentiva l’esigenza di esprimere la sua identità di genere già all’età di 9 anni, quando chiese ai suoi genitori di tagliare i capelli lunghi.

L’arrivo della pubertà è stato un punto di non ritorno: “Con l’adolescenza e vestendo sempre panni femminili, la situazione non faceva altro che peggiorare: per un periodo non riuscivo neanche a guardarmi allo specchio”. Il coming out è arrivato solo nel 2014, quando rivelò di essere omossessuale. Questa prima apertura non risolse, però, la situazione, poiché ancora si sentiva intrappolata in quel corpo che non sentiva suo: “La sensazione di disagio che provavo per il mio corpo non svaniva mai”.

Il 2020 è stato l’anno della svolta: “Adoro il fatto di essere trans. E adoro il fatto di essere queer. E più mi tengo vicino e abbraccio pienamente chi sono, più il mio cuore cresce”.

Nonostante la fine dell’amore con Emma Porter, dalla quale ha divorziato, Elliot è un ragazzo soddisfatto del percorso che sta intraprendendo e si mostra fiero di essere finalmente al mondo nel corpo che ha sempre desiderato. L’annuncio della sua scelta di diventare uomo aveva fatto il giro del mondo, trainato anche dalla grande fama riscossa con i ruoli di successo che ha interpretato al cinema, a cominciare da quello di Juno.