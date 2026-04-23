Chi sono Hailie Jade, Alaina Marie e Stevie Laine, le figlie di Eminem

Hailie Jade, Alaina Marie e Stevie Laine sono le tre adorate figlie di Eminem, cresciute nell'amore e lontano dai riflettori

Getty Images Chi sono le figlie di Eminem

La prima immagine che viene in mente pensando a Eminem è quella del rapper provocatore e arrabbiato, la stessa che continua a dominare la scena sul palco. Eppure, dietro quell’armatura batte il cuore di un padre che ha fatto di tutto pur di proteggere le proprie figlie, Hailie Jade, Alaina Marie e Stevie Laine, anche da se stesso. I Mathers non sono la classica famiglia da manuale, ma sono certamente un grande esempio di amore incondizionato.

Hailie Jade Scott Mathers, la sua prima figlia

Classe 1995, Hailie Jade Scott Mathers è l’unica figlia biologica del rapper, nata dal matrimonio con Kimberly “Kim” Anne Scott. Per anni è stata la musa silenziosa di Eminem, citata in decine di brani come la ragione stessa della sua sopravvivenza. Oggi è una donna di successo, laureata in psicologia con il massimo dei voti e conduttrice di un podcast molto seguito, Just a Little Shady.

Nonostante la fama del padre, Hailie ha vissuto un’infanzia che lei stessa ha definito “surreale”, ma improntata alla normalità. Nel suo podcast ha confessato: “Di sicuro prendevo la scuola troppo sul serio”, a testimonianza di quanto i genitori l’abbiano tenuta con i piedi per terra.

A maggio 2024 ha sposato lo storico fidanzato Evan McClintock, un momento dolcissimo con il ballo padre-figlia che ha fatto il giro del web. Poi il 14 marzo 2025 è nato il piccolo Elliot Marshall McClintock, rendendo Eminem nonno per la prima volta e che ha chiamato così proprio in suo onore.

Alaina Marie e Stevie Laine Scott, le figlie adottive

Classe 1993, Alaina Marie Scott è in realtà nipote biologica di Eminem, figlia di Dawn Scott, la sorella gemella dell’ex moglie. Il rapper l’ha adottata legalmente nei primi anni 2000 per garantirle un futuro sereno: “Mia nipote fa parte della mia vita da quando è nata. Io e Kim l’abbiamo praticamente avuta con noi, viveva con noi ovunque fossimo”, ha richiarato in un’intervista a Rolling Stone.

Oggi Alaina è una travel blogger e attivista per la salute mentale. Sposata dal 2023 con Matt Moeller, il 14 aprile 2026 ha vissuto il suo “piccolo miracolo”, dando alla luce la sua primogenita, Scottie Marie. La scelta del nome è un tributo alle sue sorelle (usano appellarsi “Scott Sisters”): “Le donne che hanno dato tanto significato al mio nome e alla mia vita. Possa ora lei dare un significato tutto suo e sapere sempre quanto è amata, da mamma, papà e dalle sue zie”.

Classe 2002, Stevie Laine Scott è la più giovane di casa, figlia avuta dall’ex moglie dopo il primo divorzio dal rapper e adottata nel 2005. Stevie rappresenta un bellissimo esempio di coraggio e autenticità e il suo percorso alla scoperta di sé è stato condiviso con grande delicatezza sui social, diventando un punto di riferimento per molti giovani della sua generazione.

Nel 2021, ha fatto coming out come non-binaria e genderfluid attraverso un video su TikTok, che documentava la sua trasformazione nel tempo. Stevie ha dichiarato di utilizzare indifferentemente i pronomi they/she/he, felice di esser libera di poter essere chiamata sia al maschile che al femminile, oppure con le forme neutre, nel pieno rispetto della sua natura fluida. Contestualmente al coming out, ha abbandonato il suo nome di nascita, Whitney: “Ho passato molto tempo a cercare di scegliere un nome con cui mi sentissi a mio agio, e il primo con cui mi sono sentita bene è stato Stevie”.

Oggi Stevie è felicemente innamorata di Declan Jace, con cui ha vissuto a lungo tempo una relazione a distanza, e col quale pare che recentemente abbia compiuto un passo importante, andando a convivere.