Eminem è diventato nonno: l’omaggio della figlia al rapper

Eminem è diventato da poco nonno per la prima volta: la figlia Hailie Jade ha dato alla luce un maschietto, il cui nome è un omaggio al rapper

Un annuncio dolcissimo che è arrivato sul profilo Instagram della figlia di Eminem: il rapper è diventato nonno per la prima volta. La figlia Hailie Jade Scott ha infatti accolto nella sua vita il suo primo figlio. “Tre settimane sulla terra”, ha scritto la neo mamma comunicando al mondo la splendida notizia, accompagnando la didascalia a un carosello di foto del piccolo appena venuto al mondo. Il nome che porta il bebè poi ha un significato speciale, visto che è un omaggio a Eminem.

Eminem nonno per la prima volta: l’annuncio dolcissimo e il nome scelto per il bebè

È nato il primo figlio dell’influencer Hailie Jade Scott: la figlia di Eminem ha dato alla luce il suo primo figlio, e lo ha annunciato al mondo con un carosello di foto del piccolo appena venuto al mondo. “Tre settimane sulla terra” è la didascalia che accompagna i tenerissimi scatti del bebè, nato lo scorso 14 marzo.

La figlia del rapper, che è diventato nonno per la prima volta, ha voluto godersi i primi momenti da neo mamma in tranquillità insieme al marito Evan McClintock prima di dare la splendida notizia ai suoi follower. La coppia ha scelto due nomi per il loro maschietto, ovvero Elliot Marshall, omaggiando il rapper. Il secondo nome del bambino infatti è uguale a quello di Eminem, che si chiama all’anagrafe Marshall Mathers.

Un gesto dolcissimo quello di Hailie Jade, che testimonia ancora una volta il legame fortissimo che ha con il padre, che non ha mai nascosto l’amore per quella che rimarrà sempre la sua piccolina. Il rapper ha dedicato diversi brani alla figlia: il più recente è Temporary, un pezzo toccante e commovente come il videoclip che accompagna i versi della canzone, realizzato con spezzoni di video che ritraggono i momenti più dolci dell’infanzia e della vita di Hailie Jade insieme al padre, fino al matrimonio e all’annuncio della gravidanza.

“Non importa quanti anni passino, dentro il mio cuore ci sarà sempre la bambina che ama e ha bisogno del suo papà”: con questo tenero messaggio Eminem ha voluto chiudere il video della sua canzone.

L’annuncio della gravidanza nel video di Temporary

Eminem aveva voluto annunciare al mondo la gravidanza della figlia Hailie Jade proprio nel video di Temporary: tra le immagini che ritraggono alcuni degli attimi più dolci trascorsi insieme a lei ci sono, oltre gli emozionanti momenti del matrimonio con Evan McClintock, anche quelli della sorpresa che ha fatto al “quasi” nonno.

Eminem infatti è stato ripreso mentre riceve dalla figlia una maglia dei Detroit Lions, la squadra Nfl per cui tifa l’artista, con il numero 1 e la scritta “Grandpa”, ovvero “nonno”. Il rapper non poteva che rimanere a bocca aperta di fronte all’immagine dell’ecografia del nipotino, che esibisce con un mix di stupore e commozione.

Dopo il rilascio del video della canzone del padre, l’influencer aveva condiviso su Instagram l’annuncio della sua dolce attesa. E a corredo di una foto in cui abbraccia il marito mentre tiene in mano l’ecografia, c’erano le parole “Mamma e papà nel 2025”.