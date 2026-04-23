Eminem nonno bis, la figlia Alaina: “Abbiamo pregato per questo piccolo miracolo”

Getty Images Eminem di nuovo nonno

Eminem è diventato nonno per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la figlia maggiore, Alaina Marie Scott, che ha condiviso su Instagram un post carico di emozione, presentando al mondo la piccola Scottie Marie, nata dall’amore con il marito Matt Moeller. Un lieto annuncio per il “Rap God”, che dietro la sua immagine pubblica ha sempre celato un uomo che ha fatto della famiglia il suo porto sicuro.

Il lieto annuncio di Alaina Marie Scott dopo un periodo difficile

La piccola Scottie Marie è venuta al mondo martedì 14 aprile, alle 19:03. Al di là dei numeri, però, quel che colpisce è il significato profondo della sua nascita. A distanza di una settimana, Alaina Marie Scott ha scelto di condividere su Instagram delle immagini dolcissime in bianco e nero e in cui si vede la piccola avvolta in una tutina bianca personalizzata, assicurandosi di proteggerne il volto con un cuoricino, così da preservarne la privacy.

“Abbiamo chiuso gli occhi ed è passata una settimana da quando siamo diventati una famiglia, eppure in qualche modo sembra di amarla per tutta la vita – si legge a corredo del post -. Ogni giorno cambia leggermente ed è straziante e riempie il cuore allo stesso tempo. Voglio solo che il tempo si fermi mentre mi immergo in ogni suo dettaglio”.

E ancora: “Conoscerla, amarla ed essere semplicemente sua madre è un sentimento che non riuscirò mai a esprimere a parole e vederlo creare un legame con lei [si riferisce al marito Matt Moeller, ndr] e amarla sta guarendo parti di me che non sapevo nemmeno di aver bisogno di guarire. Abbiamo pregato per questo piccolo miracolo e sono così dannatamente grato di tenere tra le mie braccia la mia Scottie. Grazie Dio”.

Il nome scelto dalla figlia di Eminem, non è affatto casuale. Scottie Marie è, infatti, un omaggio alle “Scott sisters”, il soprannome con cui amano chiamarsi Alaina stessa e le sorelle Hailie Jade e Stevie Laine: “Le donne che hanno dato così tanto significato al mio nome e alla mia vita”, ha scritto su Instagram.

Dietro questo “piccolo miracolo” si nasconde un percorso irto di ostacoli. La figlia del rapper ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate nel concepire (il cosiddetto percorso TTC, Trying To Conceive), raccontando dei molti mesi trascorsi tra speranze e delusioni: “Nessuno ti prepara a quanto sia dura e allo stress emotivo che ti causa; ogni mese speri che sia la volta buona”.

Per superare i momenti di sconforto, Alaina e il marito Matt si sono affidati alla fede e alla “manifestazione” tanto che, durante la costruzione della loro nuova casa, hanno scritto una preghiera direttamente sulle sue fondamenta, chiedendo la grazia di un bambino sano entro il 2025. Preghiera che è stata esaudita.

Un secondo “miracolo” per Eminem

Se la nascita della piccola Scottie Marie è stata una gioia immensa per la sua mamma, anche Eminem ha ottimi motivi per festeggiare, non solo perché è diventato nonno per la seconda volta (Elliot Marshall è nato nel marzo 2025 dalla figlia Hailie Jade), ma anche per una coincidenza felice. Pochi giorni dopo il lieto evento, infatti, il rapper ha celebrato un altro “miracolo”, i suoi primi 18 anni di totale sobrietà.

Con un post condiviso su Instagram lo scorso 20 aprile, Marshall Mathers ha mostrato con orgoglio la sua moneta commemorativa, simbolo di un traguardo che significato soprattutto una cosa: poter vivere pienamente ogni istante della vita delle sue figlie. Le ha viste laurearsi, le ha accompagnate all’altare e ora può essere un nonno presente e lucido.