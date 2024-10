Eminem diventa nonno: l’annuncio nel video del suo nuovo brano

Fonte: Getty Images Eminem

Eminem ha dato l’annuncio più bello: il celebre rapper diventerà nonno a 51 anni. La notizia è stata diffusa con il videoclip del suo nuovo singolo, dal titolo Temporary, brano dedicato proprio alla figlia Hailie Jade e che fa parte del suo ultimo album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).

Il video della canzone racconta dell’amore di Eminem per la figlia: dopo una carrellata di fotografie e filmati dell’infanzia di Hailie – senza dimenticare le bellissime immagini del matrimonio con Evan McClintock, celebrato lo scorso maggio – arriva la notizia della dolce attesa.

Eminem diventerà nonno: l’annuncio è dolcissimo

Una bellissima notizia per i fan di Eminem: il famoso rapper infatti diventerà nonno. La figlia Hailie Jade, nata dall’unione dell’artista con Kimberly Anne Scott – è incinta e aspetta il suo primo figlio. Il dolcissimo annuncio è stato inserito nel video del brano Temporary, che Marshall Bruce Mathers – questo il vero nome di Eminem – ha dedicato proprio alla figlia 28enne, che lo scorso maggio è convolata a nozze con Evan McClintock, conosciuto durante gli anni dell’università.

Nel video della canzone, rilasciata di recente e il cui video è stato pubblicato solo nelle ultime ore, Eminem viene ripreso mentre riceve dalla figlia una maglia dei Detroit Lions – la squadra Nfl per cui tifa l’artista – con il numero 1 e la scritta “Grandpa”, ovvero “nonno”. Il rapper rimane letteralmente a bocca aperta mentre esibisce l’immagine dell’ecografia del nipotino.

Fonte: IPA

Immagini commoventi e toccanti, che si intervallano nel videoclip del brano con filmati e foto che ritraggono il rapper e la figlia nel corso degli anni, da quando era una bambina fino al matrimonio, quando Eminem non ha nascosto la sua commozione di fronte a Hailie in abito bianco.

Il brano Temporary dedicato alla figlia

Il rapper ha dedicato la canzone alla figlia con un obiettivo: “Hailie Jade, ho scritto questa canzone per aiutarti nella vita quando non ci sarò più”, uno dei versi nel brano. Il dolcissimo video di Temporary, commovente e toccante, si si conclude con un messaggio che papà Eminem ha scritto per la sua Hailie Jade: “Non importa quanti anni passino, dentro il mio cuore ci sarà sempre la bambina che ama e ha bisogno del suo papà“.

Non è la prima volta che il rapper dedica una canzone alla figlia: già in passato l’artista aveva scritto per la sua unica figlia Hailie’s Song (“Tutto prende senso quando guardo nei suoi occhi”, recita uno dei versi del brano), Mockingbird (dove la ragazza appare anche nel videoclip) e My Dad’s Gone Crazy, in cui duettano insieme. “È l’unica donna che adoro”, aveva dichiarato qualche anno fa Eminem in un’intervista nel podcast dell’ex pugile Mike Tyson.

Dopo che il videoclip è stato rilasciato, anche Hailie Jade – che di professione fa l’influencer – ha condiviso su Instagram l’annuncio della dolce attesa: a corredo di una foto in cui abbraccia il marito mentre tiene in mano l’ecografia, ci sono le parole: “Mamma e papà nel 2025“.