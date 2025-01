Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Pupo

Pupo ha festeggiato via social la nascita della piccola Gemma. Il celebre cantante è divenuto nonno per la quarta volta e per l’occasione ha condiviso un post, rapidamente sommerso di commenti emozionati.

Pupo ancora nonno

Attraverso il suo profilo Instagram, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, raggiunge migliaia di persone, considerando gli oltre 60mila follower che assiduamente lo seguono. A loro, la sua famiglia virtuale, ha voluto annunciare la nascita di sua nipote Gemma.

È nonno per la quarta volta ed ecco il post che ha dedicato alla piccola venuta al mondo in queste ore: “’Nuntio vobis, gaudium magnum. Hamebus Pupa’. Nonno Pupo è lieto di annunciare l’arrivo della sua quarta nipote. Dopo Leonardo, Viola e Matteo, oggi è arrivata Gemma”.

Sappiamo che il cantante ha tre figlie: Valentina, Ilaria e Clara. Quest’ultima, insieme col compagno Oscar, ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico di famiglia: “Siamo tutti pazzi di gioia. Benvenuta Gemma Tiranno Ghinazzi, avrai tutto il nostro amore e ti potrai fidare di noi”.

La piccola Gemma Ghinazzi

Lo scorso 29 luglio 2024 Pupo aveva annunciato attraverso un video che sua figlia stava aspettando una bambina. Nel filmato si vedeva l’intera famiglia ballare allegra, cantando una versione rivisitata di Sarà perché ti amo (brano scritto dal cantante per Sanremo).

“Se viene maschio che ce ne frega, comunque sia lo amiamo”. Un gender reveal party con tanti palloncini rosa sul finale. Mesi dopo, ecco la piccola Gemma, venuta al mondo mercoledì 8 gennaio 2025 presso l’ospedale San Donato di Arezzo. Con una nota pubblicata da Adnkronos, Pupo ha ringraziato pubblicamente l’equipe medica, che è stata al fianco della sua famiglia.

Tantissime le dimostrazioni d’affetto da parte del pubblico, con Clara Ghinazzi che in questo clima di gioia ha scelto di condividere anche uno scatto. Ha mostrato sui social la sua piccola, accompagnata dalle note di un celebre brano, che però non è del padre. Si tratta di Amore senza fine del compianto Pino Daniele.