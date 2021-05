Barbara D’Urso paparazzata con Francesco Zangrillo: i due sempre più vicini

editato in: da

Barbara D’Urso non sarebbe più single, anche se lei continua a professarsi tale: la nota conduttrice è stata paparazzata in compagnia di un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, ma il cui nome recentemente è balzato agli onori della cronaca per un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci.

Si tratta di Francesco Zangrillo, l’affascinante imprenditore che era stato individuato dal settimanale Chi come il mittente del gigantesco mazzo di rose rosse che la showgirl calabrese aveva condiviso sui social. Classe 1973, tre figli e un matrimonio alle spalle, l’assicuratore Francesco Zangrillo ha cercato in quest’ultimo periodo di tenere lontano dai riflettori la sua vita privata.

L’imprenditore, proprio tramite Instagram, aveva smentito il presunto corteggiamento alla Gregoraci, specificando di avere già una relazione: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”, aveva scritto.

L’imprenditore, data la sua estrema riservatezza, non aveva svelato l’identità della donna a cui è legato, ma secondo quanto svelato dal settimanale Chi, pare proprio che si tratti di Barbara D’Urso. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha infatti paparazzato la conduttrice in compagnia di Francesco Zangrillo in un famoso ristorante di Milano. La conduttrice sarebbe stata accompagnata da Alessandro Di Sarno de Le Iene, suo amico di vecchia data, e la sua cara amica Angelica. L’imprenditore, secondo le indiscrezioni lanciate dal giornale, sarebbe arrivato in un secondo momento e stando a quanto riportato sulle pagine di Chi sarebbero “usciti dal ristorante separati per depistare”.

Se l’indiscrezione fosse vera, si spiegherebbe perché, una volta reso noto il gossip dei presunti flirt con Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso, Zangrillo si sia affrettato a smentire la relazione con la showgirl calabrese e non quello con la conduttrice.

Nel frattempo pare che l’ex gieffina non sia impegnata – come si era vociferato di recente – con Stefano Coletti, il pilota di Montecarlo con il quale era stata più volte avvistata poco prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi – ha spiegato la Gregoraci -. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.