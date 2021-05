Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, la verità della showgirl

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Dopo giorni di polemiche, Elisabetta Gregoraci interviene per dire la sua e chiarire la posizione della presunta relazione con Stefano Coletti. Nelle ore scorse, a parlare era stato il pilota di Montecarlo, che aveva specificato di non essere il fidanzato della bella showgirl calabrese.

Poche foto, un post cancellato in tutta fretta e una serie di indiscrezioni sembravano aver fatto una prova. Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci sono fidanzati. Gli rumors sulla loro unione si erano già rincorsi durante la sua permanenza nella casa del GFVip, senza che fossero mai stati confermati da nessuna delle parti.

Come precisato dalla diretta interessata in una delle ultime storie su Instagram, prima di parlare ai fan ha voluto prendersi qualche ora di riflessione per esprimere al meglio quello che aveva dentro. Ed è così che è arrivata la secca smentita su una possibile nuova relazione d’amore:

“Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.

Dalle sue parole, sembrerebbe anche che Elisabetta Gregoraci non abbia gradito la pubblicazione delle foto che la ritraevano in compagnia di Stefano Coletti e che sono già state cancellate. Difatti, le immagini non sembravano lasciare adito a troppi dubbi. Ma si sa, l’apparenza inganna e ha imbrogliato tutti quelli che hanno intravisto una nuova storia d’amore che la showgirl meriterebbe dopo tutti questi anni trascorsi da single.

In questi mesi, le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale sono state molteplici e sempre smentite dalla diretta interessata. Dai piloti ai rapper: i nomi dei suoi presunti fidanzati sono stati diversi e spesso fantasiosi, come dimostrato da Elisabetta Gregoraci che invece ha sempre mantenuto la sua coerenza anche quando si è trattati di parlare della sua sfera privata.

Stefano Coletti fa parte della sua vita da alcuni anni ma come amico, come lui stesso ha tenuto a precisare nel lungo messaggio che ha affidato ai social per mettere fine alle voci che hanno invaso la rete nelle ultime ore.