Elisabetta Gregoraci, regalo floreale da un ammiratore segreto

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Immaginate di sentir suonare il campanello, andare alla porta e ritrovarvi davanti un gigantesco mazzo di rose rosse tutto per voi. È proprio quel che è successo a Elisabetta Gregoraci che ha ricevuto una sorpresa a dir poco incredibile. La showgirl naturalmente non ha perso tempo e ha immortalato l’evento, postando su Instagram due foto che hanno lasciato amici e fan a bocca aperta.

“300 red roses …thanks…chiunque tu sia…”, ha scritto la splendida showgirl di Soverato. Del resto di fronte a trecento rose rosse basta il suo grande sorriso per tradurre la grande emozione che ha provato. A maggior ragione perché non si conosce l’identità di questo generoso e romantico ammiratore, che ha deciso di deliziarla con un dono che in genere vediamo soltanto nei film d’amore.

Neanche a dirlo, i fan si sono subito scatenati e in pochissime ore migliaia di persone hanno “cuorato” e commentato i due scatti condivisi dalla Gregoraci. Per entrambi la showgirl ha scelto una location inusuale: si trova dentro la vasca da bagno insieme al grandissimo mazzo di rose, mentre indossa un costume intero rosso. Sembra una sensuale sirenetta in perfetto pendant con il regalo floreale del suo ammiratore anonimo.

Del resto trovare un posto abbastanza capiente in cui sistemare tutti questi fiori non è un’impresa tanto semplice. E mentre la splendida Elisabetta si mostra divertitissima ed emozionata, cercando di curiosare tra i fiori, iniziano a rincorrersi le ipotesi sull’identità di chi le ha inviato questo regalo speciale.

Di certo non si tratta di Pierpaolo Pretelli, con il quale le cose non sembrano proprio tranquille. Sono decisamente finiti i tempi dei “Gregorelli” che impazzavano al GF Vip condotto da Alfonso Signorini e tra i due, dopo la fine del reality, non mancano le scintille (e non in senso buono). L’ex velino di Striscia La Notizia, attualmente impegnato con Giulia Salemi (altra ex gieffina), in una recente intervista rilasciata a RadioRadio ha lamentato la presenza costante della Gregoraci, le troppe domande sul suo conto. Come un “fantasma” di cui non riesce a liberarsi.

D’altro canto è pur vero che Pretelli ha gettato un po’ di legna sul fuoco quando, appena qualche settimana fa, in un’altra intervista a Casa Chi, parlando del legame con la Gregoraci, ha lasciato intendere che lei avesse un presunto flirt ad attenderla all’uscita dal reality. Cosa che lei ha prontamente smentito su Instagram, parecchio infastidita.

Dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip si era vociferato di un presunto ritorno di fiamma tra la showgirl e il suo ex marito, l’imprenditore Flavio Briatore dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco. Anche questa volta, voci smentite e infondate dal momento che i due hanno sempre detto di essere rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene del figlio, senza però mai andare oltre l’affetto e la stima reciproci.

Come ha detto la stessa Elisabetta: “Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a urlarlo”. Intanto può dirsi fortunata ad avere un ammiratore pronto a stupirla con un regalo tanto galante. Chissà se più avanti avremo nuovi indizi sul suo conto.