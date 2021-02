Gregoraci e Briatore: le indiscrezioni sul (presunto) ritorno di fiamma

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Che tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci sia un rapporto speciale è fuori di discussione. I due non lo hanno mai negato e – anzi – hanno sempre sottolineato come siano rimasti legati l’uno all’altra soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco.

Da quando la showgirl è tornata in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip, però, hanno continuato a susseguirsi voci di un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito e imprenditore, avvalorate da alcune dichiarazioni che la stessa Elisabetta aveva fatto quando era nella Casa, in cui aveva raccontato di come il lockdown l’avesse riavvicinata a Flavio al punto che lui le avrebbe chiesto di sposarlo di nuovo.

Dopo il Natale trascorso insieme, alcuni viaggi di famiglia e i teneri auguri per il compleanno di lei, ora le indiscrezioni tornano a circolare in seguito alla pubblicazione di un articolo pubblicato dal settimanale Vero in cui si sostiene che i due sarebbero tornati insieme e che, addirittura, si parlerebbe di un secondo matrimonio.

“Il sogno di Elisabetta e Flavio: nozze bis in San Pietro”, ha titolato la rivista, alludendo al presunto desiderio dei due di sposarsi a Roma.

Voci smentite però dal giornalista Gabriele Parpiglia, da sempre vicino alla coppia, che su Giornalettismo ha negato che tra Elisabetta e Flavio sia tornato l’amore, pur ammettendo che i due ex abbiano mantenuto uno splendido rapporto. Tra loro ci sarebbe un profondo affetto e una stima reciproca, ma nulla di più, come d’altronde aveva già ribadito la stessa Gregoraci nella sua bella intervista a Verissimo.

“Io mi diverto a leggere queste cose – aveva detto senza mezzi termini nel salotto di SilviaToffanin -. Con Flavio abbiamo un bel rapporto e siamo comunque una famiglia perché abbiamo nostro figlio, però non siamo mai tornati insieme. Ma capisco perché escono queste cose, fa parte del mio personaggio. Quando sei così tanto chiacchierata si dicono spesso tante cose”, aveva dichiarato la Gregoraci.

Lei e Flavio, infatti, non solo condividono l’amore infinito per Nathan Falco, che li tiene uniti, ma sono legati anche da interessi puramente economici dovuti alle loro attività, come la nuova apertura del Billionaire di Dubai, di cui Elisabetta risulterebbe socia, avendo acquistato alcune quote dall’ex marito.