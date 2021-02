Elisabetta Gregoraci compie 41 anni, i teneri auguri di Flavio Briatore

editato in: da

L’8 febbraio per Elisabetta Gregoraci è un giorno importante. La showgirl compie infatti 41 anni e sui social non si contano i video e le immagini per augurarle buon compleanno. Tra le centinaia di condivisioni, spicca senza dubbio il tenero messaggio condiviso su Instagram da Briatore, accompagnato da una foto di lui e Nathan Falco:

Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due!!!

Nonostante ormai Flavio ed Elisabetta siano ufficialmente separati da dicembre 2017, i rapporti sono dei migliori soprattutto per il bene di Nathan che ormai sta diventando un giovanotto: nato nel 2010, il ragazzino festeggerà 11 anni il 18 marzo. Passata la maretta vissuta quando Elisabetta era rinchiusa nella Casa del GF Vip a causa di alcune incomprensioni, Briatore e la Gregoraci sembrano aver ritrovato l’armonia che caratterizza il loro rapporto di genitori presenti e responsabili per loro figlio.

Classe 1980, Elisabetta ha condiviso nelle stories del suo profilo Instagram ufficiale le immagini di una festa celebrata in suo onore, a spiccare è stato un enorme mazzo di rose rosse. Ma la festa per Elisabetta non è solo social: in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco la festeggiata ha passato una giornata per le strade di Roma documentata da Flavio, che ha condiviso alcune immagini sui social. I tre, riuniti per la lieta occasione, si sono regalati un giro da turisti per la città eterna, raggiunta a bordo di un jet privato che da Nizza li ha condotti nella capitale.

La festa continua anche nello studio del GF Vip che si prepara puntuale per una nuova puntata e dove sono già stati annunciati anche i festeggiamenti per la Gregoraci attraverso un post di auguri sul profilo ufficiale della trasmissione. Con la partecipazione all’attuale edizione del reality, Elisabetta ha aumentato di gran lunga la sua popolarità, diventando uno dei personaggi più amati del GF Vip 2020/2021. La sua storia con Pierpaolo Pretelli ha fatto chiacchierare molto anche se non è mai diventata nulla di più di una tenera amicizia. Ora per la showgirl tornata alla vita di tutti i giorni è tempo di festa per il bel traguardo raggiunto, circondata dall’amore della sua famiglia.