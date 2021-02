Flavio Briatore, su Instagram la foto con Elisabetta e Nathan

editato in: da

Uno scatto tutti insieme con sullo sfondo una piazza San Pietro pressoché deserta: Flavio Briatore ha condiviso con i suoi follower su Instagram un’immagine che lo ritrae in compagnia di Elisabetta Gregoraci e del figlio Nathan Falco.

La coppia è separata da diversi anni, ma nel corso del tempo ha dimostrato di essere legata da un bel rapporto. Del resto, terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Elisabetta ha trascorso del tempo insieme a Briatore a al figlio, ed è stato proprio per riabbracciare Nathan che ha scelto di mettere la parola fine all’esperienza del reality.

Negli ultimi anni i due sono apparsi spesso assieme, come a Natale quando Elisabetta ha pubblicato una bella foto su Instagram in cui la si vede in uno splendido abito rosso in compagnia del figlio e di Flavio Briatore. Poi, dopo la puntata dell’ultimo dell’anno del Grande Fratello, è voltata a Dubai per raggiungerli. Da lì ha condiviso molte immagini sui social che la mostravano felice e serena mentre si divertiva con Nathan e prendeva il sole.

Durante l’esperienza nel reality di Alfonso Signorini la Gregoraci ha parlato diverse volte anche di Briatore, in un’occasione aveva spiegato: “Mi è scappato ma è una cosa bella – aveva confessato in diretta tv Elisabetta -. Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà – aveva aggiunto -. Per me è una persona troppo importante, ancora oggi è quasi come se non ci fossimo separati, nel senso che fino a quando né io, né lui ci facciamo un’altra famiglia, siamo anomali come persone separate, perché passiamo veramente tanto tempo insieme”. Frasi che poi lui avrebbe poi smentito.

Ma non mancano le speranze dei fan di rivedere insieme la coppia, speranze che si erano già riaccese durante la vacanza a Dubai durante la quale erano apparsi sereni e felici. Ora il nuovo scatto pubblicato da Flavio Briatore riaccende i riflettori sui due. L’imprenditore ha condiviso un’immagine che lo ritrae insieme ad Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco a Roma e per accompagnare lo scatto ha scritto: “Noi tre in Piazza San Pietro”.

Tantissimi i like e i commenti, compreso quello della showgirl che ha risposto con l’emoji di una faccina sorridente.

A poche ore da quello scatto Flavio Briatore è tornato a postare su Instagram, questa volta l’occasione è il compleanno di Elisabetta Gregoraci (nata l’8 febbraio del 1980): nella foto si vedono l’imprenditore e il figlio ed è accompagnata dalla frase: “Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due!!!!” e dall’immagine di due fiori.