Elisabetta Gregoraci assente al GF Vip: vola a Dubai da Briatore e il figlio

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci sarà assente nella prossima puntata del GF Vip. La showgirl infatti è volata a Dubai da Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. L’imprenditore e il figlio della coppia avevano raggiunto gli Emirati Arabi poco prima di Capodanno, mentre la Gregoraci è stata fra i protagonisti della diretta di fine anno organizzata da Alfonso Signorini. Una lunga puntata in cui, oltre alle classiche celebrazioni, non sono mancati scontri e colpi di scena.

Dopo l’ultima puntata però Elisabetta ha fatto sapere che non sarà al GF Vip. La prossima diretta del reality, con molta probabilità, sarà dedicata al flirt fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nato nella Casa poco dopo la sua uscita. L’influencer e il velino di Striscia la Notizia hanno iniziato una relazione costellata però da dubbi e indecisioni. Pierpaolo dopo aver corteggiato a lungo la Gregoraci è rimasto stregato dalla Salemi e sembra deciso a iniziare una love story con lui, mettendo da parte anche i sentimenti che prova per l’ex Ariadna Romero.

Nelle ultime puntate erano andati in scena accesi botta e risposta fra Elisabetta e Pierpaolo. La showgirl in particolare aveva mostrato la sua delusione nel vedere il corteggiatore fra le braccia di un’altra poco dopo la sua uscita dal reality. Delusi anche i fan che speravano in una storia d’amore tanto da soprannominare la coppia “i Gregorelli”. Nei giorni scorsi sulla Casa del GF Vip era passato un aereo con uno striscione in cui veniva criticato il flirt di Pretelli con Giulia Salemi.

“Ovvio mi è dispiaciuto per l’aereo, è stato il primo contro in tutta l’edizione – aveva commentato lui -. Ovvio che lì per lì ci rimango male, ma io non riesco a frenarmi. Purtroppo il discorso con Elisabetta – che non è stata una storia, non è stato consumato nulla – è stato vissuto da fuori con delle aspettative. Ma queste persone sanno che Elisabetta poteva avere anche una situazione fuori e quindi è una cosa che non si poteva fare qua dentro? Ci sono tante dinamiche che sono passate in secondo piano ma erano la chiave di tutto”.

Nelle Stories di Instagram, lontana dal GF Vip, Elisabetta sembra serena. La conduttrice si diverte in un parco acquatico con Nathan Falco, festeggiando il nuovo anno a Dubai, vicina, come sempre, all’ex marito Flavio Briatore con cui i rapporti sono ottimi.