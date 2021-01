Elisabetta Gregoraci: “Ho tolto un polipo all’utero. Ora sto bene”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci si racconta e svela per la prima volta di aver affrontato un problema di salute. Ospite di Verissimo, la showgirl ha spiegato di essersi sottoposta a una operazione per rimuovere un polipo all’utero. “Il ginecologo, grazie a una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

“Lì per lì mi sono spaventata – ha confessato Elisabetta -, ricordando il percorso di malattia di mia mamma, ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene”. La Gregoraci ha spiegato di aver scelto di parlare di questo problema per lanciare un messaggio importante: “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.

In passato Elisabetta aveva parlato spesso del dolore per la perdita di sua madre, scomparsa a causa di un cancro nel 2011. “Ho perso mia mamma quando era molto giovane – aveva raccontato tempo fa proprio a Verissimo – […] Sono morti anche mia nonna e mio cugino. Per questo sento ancora di più questo tema e faccio tutto quello che posso per aiutare le persone. Non va aiutato solo il malato, ma anche le persone accanto al malato, il supporto psicologico è fondamentale”.

“Mia mamma era la mia migliore amica, la mia confidente – aveva aggiunto -. È riuscita a conoscere Nathan e purtroppo è morta 15 giorni prima del matrimonio di mia sorella, che poi abbiamo annullato. Per fortuna, la fede mi ha aiutata nei momenti di difficoltà, in quelli in cui ti senti sola e devi essere forte davanti a tuo figlio, davanti a tutti”.

Ad aiutare Elisabetta a superare il dolore per la perdita erano stati Flavio Briatore, all’epoca suo marito, e l’amore per il figlio Nathan Falco. Dopo aver lasciato il GF Vip, la Gregoraci si è riunita al figlio e all’imprenditore. Nonostante il divorzio, ancora oggi i due ex sono molto legati: lo dimostrano le foto che raccontano su Instagram il Natale in famiglia, ma soprattutto un viaggio a Dubai, fra risate e complicità.