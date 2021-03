Giulia Salemi, dopo il GF Vip diventa conduttrice: il format Salotto Salemi

editato in: da

Giulia Salemi diventa conduttrice: ad annunciarlo è stata la stessa influencer, ovviamente su Instagram. Reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, per la giovane si tratta di un momento d’oro, sia sul versante professionale che su quello sentimentale.

E con i suoi fan la Salemi ha voluto condividere la gioia di questa nuova avventura che sta per partire, carica e felicissima per il progetto che andrà in onda a breve:

Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato. “Salotto Salemi” ha una nuova identità ed una vera e propria veste scenografica totalmente Pink. Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile “Salemi”. L’obiettivo è quello di metterle a proprio agio per regalarvi una versione “no filter” dei nostri pensieri. Questo è il primo programma interamente condotto da me. Giulia sei felice? Si.

Il format, che era nato proprio su Instagram durante il lockdown dello scorso anno, andrà in onda per sei puntate dal 16 aprile su Mediaset Play, la piattaforma streaming della rete.

Si tratterà di un programma totalmente al femminile, in cui la Salemi intervisterà le sue amiche tra consigli di bellezze e confidenze. Per lei si tratta della prima esperienza al timone di un programma in solitaria, anche se in passato si aveva presentato Ridiculousness Italia su MTV insieme a Stefano Corti e Alessandro Onnis e Disconnessi on the road su Italia Uno con Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

Le ospiti d’eccezione del programma saranno alcune delle protagoniste del mondo dello spettacolo e dei social. Tra i personaggi già annunciati ci sono Paola Di Benedetto, Veronica Ferraro, la sua compagna d’avventura al GF Vip Dayane Mello, e ancora Gaia Zorzi, Martina Hamdy e Arianna Cirrincione.

L’influencer si divertirà a truccare le ospiti e nel frattempo si dimostrerà una preziosa complice e confidente: di fronte allo specchio si alterneranno consigli sul make up, confessioni e rivelazioni inaspettate. E tra una chiacchiera e l’altra sarà anche l’occasione per confrontarsi sul girl power.

Intanto la Salemi sta vivendo la sua storia con Pierpaolo Pretelli e il loro rapporto continua ad andare a gonfie vele: “Vederci nella vita vera fa strano. È come se non ci conoscessimo, come se fosse ripartito di nuovo tutto daccapo, amplificato a mille”, aveva rivelato alla Toffanin nel salotto di Verissimo.