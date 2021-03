Salemi e Zorzi ai ferri corti nel backstage di Verissimo: l’indiscrezione

editato in: da

Sembra che il legame (anche se ormai logorato) tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sia ormai irrimediabilmente compromesso. L’amicizia tra i due influencer sarebbe naufragata definitivamente dopo l’avventura al Grande Fratello Vip.

Ci sarebbe da chiedersi se effettivamente tra i due ci sia mai stato un rapporto davvero intenso e sincero, ma di certo, dopo la permanenza nel loft di Cinecittà pare che tra la Salemi e Zorzi sia calato il gelo. Del resto la sensazione, già dentro la Casa del Grande Fratello, è che fosse più un’amicizia a senso unico, sentita più da Giulia che da Tommaso.

Adesso sembra che tra i due siano ormai ai ferri corti: a lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta, che ospite a Ogni Mattina su Tv8 ha rivelato che i due influencer, ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per le interviste delle scorsa settimana si sarebbero incontrati nel backstage del programma.

La rimpatriata però non sarebbe andata nel migliore dei modi, tanto che i due ex compagni di avventura non si sarebbero neanche rivolti la parola, così come ha raccontato Pirrotta:

Giulia ha tentato di salutare Zorzi e lui si è girato dall’altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale, non ne vuole proprio sapere. Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero.

E del resto, proprio durante l’intervista a Silvia Toffanin, Tommaso Zorzi si era lasciato andare a delle confessioni riguardo alcune delle sue coinquiline, soffermandosi anche sulla Salemi. “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa”. E proprio sulla collega influencer aveva confessato: “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”.

Secondo il racconto di Santo Pirrotta Zorzi non vorrebbe più avere niente a che fare con l’influencer, mentre lei probabilmente vorrebbe riallacciare i rapporti.

Nel frattempo la Salemi sta vivendo la sua storia fuori dalla Casa del GF Vip con Pierpaolo Pretelli e il loro rapporto è tutto una nuova scoperta: “Vederci nella vita vera fa strano. È come se non ci conoscessimo, come se fosse ripartito di nuovo tutto daccapo, amplificato a mille”, ha rivelato alla Toffanin.