GF Vip, Pretelli e Giulia Salemi: il primo scatto insieme

Per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è arrivato il momento di riabbracciarsi: i due infatti si erano separati dopo l’uscita dell’influencer dalla Casa del Grande Fratello, e hanno dovuto aspettare la finale del reality show per potersi rivedere di nuovo.

E così, al party dopo la finale, i due hanno si sono scattati dei selfie insieme che hanno prontamente pubblicato sui loro account Instagram, per la gioia di tutti i fan che non vedevano l’ora di ritrovarli di nuovo l’una tra le braccia dell’altro.

Il loro amore è nato alla luce delle telecamere del noto loft di Cinecittà: dopo l’uscita dalla Casa di Elisabetta Gregoraci e lasciatosi alle spalle quel legame con la showgirl, Pretelli ha cominciato a legarsi sempre più a Giulia Salemi, e pian piano tra i due è nato un sentimento.

Il loro rapporto si è intensificato giorno dopo giorno, complice la convivenza all’interno del loft, che ha amplificato ogni loro emozione. Del resto l’ex velino ha mostrato più volte il suo coinvolgimento: “Se ti piaccio su tanti punti di vista… Senti che ti stai innamorando? Io lo capisco perché mi sveglio e mi addormento pensando a te e a mio figlio”, aveva confessato alla influencer.

E poi, dopo l’eliminazione della Salemi dal programma di Canale 5, il modello si era sfogato con i suoi compagni d’avventura: “Mi spiace per lei, perché forse non ha fatto il percorso che avrebbe voluto – aveva confessato ad Andrea Zenga -. Non ce la faccio a stare qua dentro“. Pretelli si era ritrovato in lacrime dopo aver letto il biglietto di San Valentino che la Salemi gli aveva lasciato: frasi al miele che non potevano certo risultare indifferenti a Pierpaolo.

Ma anche Giulia, dopo aver varcato la porta rossa ed essere uscita definitivamente dalla Casa aveva mostrato i suoi sentimenti per Pretelli: “Il gioco è finito ed ora parlerà la vita – ha scritto sui social -. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa. Ho vinto con le persone che mi volevano e mi vogliono ancora bene ed ho vinto con quelle nuove che non mi conoscevano. Ho vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore”. E adesso che il Grande Fratello ha chiuso i battenti, Giulia e Pierpaolo potranno finalmente approfondire il loro rapporto lontano dai riflettori.