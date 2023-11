Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono i nuovi conduttori di “Ex on the beach Italia”: scopriamo il cast

È tutto pronto per il ritorno di Ex on the beach Italia, il dating show di Paramount+ che è arrivato alla sua quinta stagione. Quest’anno a condurlo saranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, coppia affiatatissima anche nella vita privata. A partire dal 22 novembre 2023 potremo quindi seguire le storie di 4 ragazzi e 4 ragazze in una vacanza molto particolare.

“Ex on the beach Italia”: i nuovi conduttori

A partire dal 22 novembre 2023 i fan delle dinamiche amorose tra ex potranno buttarsi nella nuova stagione di Ex on the beach Italia, il dating show in cui i concorrenti, rigorosamente single, partono per una vacanza all’insegna del divertimento e, chissà, anche di una nuova storia d’amore. Ad aspettarli, però, ogni giorno ci sarà un loro ex che proverà mettergli i bastoni tra le ruote.

Quest’anno i ragazzi e le ragazze partiranno per la Colombia. A condurre il programma dopo Elettra Lamborghini e Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez potremo vedere un’altra coppia da favola: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

“Ex on the beach è probabilmente il programma più iconico degli ultimi anni perché non conosco una persona che non ne sia entusiasta. Cercherò di dare il mio tocco glam a questa nuova edizione” ha detto Giulia Salemi. “È un reality autentico, fuori dagli schemi, dove leggerezza e sentimenti si confrontano con la realtà della gelosia. Preparate i popcorn.” Ha aggiunto Pierpaolo.

“Ex on the beach Italia”: il cast

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli raccolgono quindi il testimone di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, commentando le (dis)avventure dei prossimi single vacanzieri. I primi due episodi saranno disponibili il 22 novembre 2023, poi il programma rilascerà un nuovo episodio ogni settimana.

Sono otto i concorrenti che prenderanno parte allo show:

Laura di Lullo , 26 anni, viene da Napoli e lavora come cameriera a Tenerife. Laura è prontissima per vivere la vacanza più stravagante della sua vita.

, 26 anni, viene da Napoli e lavora come cameriera a Tenerife. Laura è prontissima per vivere la vacanza più stravagante della sua vita. Elizabeth Shotak , 26 anni è nata a Ferrara ma ha origini ucraine: proprio come Laura di Lullo vive a Tenerife ed è pescatrice di professione.

, 26 anni è nata a Ferrara ma ha origini ucraine: proprio come Laura di Lullo vive a Tenerife ed è pescatrice di professione. Karin Conti , 27 anni, arriva da Roma: una ragazza immagine “esplosiva” che passerà la sua vacanza in Colombia cercando sensazioni indimenticabili e, forse, vendicandosi del suo ex.

, 27 anni, arriva da Roma: una ragazza immagine “esplosiva” che passerà la sua vacanza in Colombia cercando sensazioni indimenticabili e, forse, vendicandosi del suo ex. Jasmine Pili, 26 anni, anche lei di Roma. Lavora come assistente alla regia e fa amicizia con tutti, ma solo quando le cose vanno “secondo i suoi piani”

26 anni, anche lei di Roma. Lavora come assistente alla regia e fa amicizia con tutti, ma solo quando le cose vanno “secondo i suoi piani” Matteo Cavalieri , 25 anni, di Bologna non è un volto nuovo dello show: imprenditore che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione del programma, ha deciso di tornare dove sente di essere stato bene.

, 25 anni, di Bologna non è un volto nuovo dello show: imprenditore che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione del programma, ha deciso di tornare dove sente di essere stato bene. Giulio Pastorelli , 28 anni, di Orbetello: nella vita fa il modello e si definisce “palestra-dipendente” amante della bella vita. Pare che, nel suo curriculum amoroso, ci siano “innumerevoli flirt”.

, 28 anni, di Orbetello: nella vita fa il modello e si definisce “palestra-dipendente” amante della bella vita. Pare che, nel suo curriculum amoroso, ci siano “innumerevoli flirt”. Denis Adrija , 22 anni, vive a Roma: di giorno lavora come estetista, ma nel weekend si trasforma in un animale da festa.

, 22 anni, vive a Roma: di giorno lavora come estetista, ma nel weekend si trasforma in un animale da festa. Josè Feliz è nato a Santo Domingo, ma vive ad Aosta ormai da 6 anni. Ballerino di professione, lavora nei night club.

Non ci resta quindi che aspettare di vedere se i ragazzi e le ragazze riusciranno a passare una vacanza all’insegna dell’amore e del flirt evitando di farsi rovinare l’esperienza dai propri ex.