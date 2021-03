Elisabetta Gregoraci, gli auguri al figlio Nathan: “La gioia più grande”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram dei dolcissimi auguri per il compleanno del figlio Nathan Falco. Il piccolo, che è già una star sul social con un profilo (gestito dalla mamma) da 141mila follower, è nato il 18 marzo del 2010 e ha spento undici candeline. Un traguardo che mamma Elisabetta ha voluto festeggiare con un post che racchiude alcuni momenti felici trascorsi insieme. Non sono mancati gli auguri da parte dei fan e degli amici vip della Gregoraci come Vittoria Belvedere, Melissa Satta, Caterina Balivo ma soprattutto Marzia Gregoraci, la zia che lo adora tanto.

“Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia gioia più grande: il mio podio!”, così ha esordito la Gregoraci nel post di Instagram. Parole dolcissime che fanno da cornice a dieci scatti davvero meravigliosi. Mamma Elisabetta ha voluto condividere ricordi di Nathan Falco da piccolo tra pose da vera star, vacanze al mare, momenti divertenti e perfino due scatti che hanno colpito in particolare i follower della showgirl.

Elisabetta, infatti, ha postato la primissima foto scattata insieme al figlio, proprio nel giorno della sua nascita, in cui si vede la neo-mamma, ancora in ospedale, che stringe tra le braccia quel tenero scricciolo che piange a dirotto. Ma la showgirl calabrese ci ha tenuto a condividere anche una foto insieme a Flavio Briatore, l’imprenditore e papà di Nathan Falco con il quale è stata sposata per dodici anni.

I due sono rimasti legati anche dopo la separazione e il divorzio, proprio per il bene dell’amato figlio. Ultimamente, mentre la Gregoraci era nella Casa del GF Vip, erano anche circolate delle voci su un presunto ritorno di fiamma. Indiscrezioni smentite su più fronti, anche dalla stessa showgirl che in un’intervista a Verissimo aveva sottolineato che con l’ex marito ha un bel rapporto e che sono comunque una famiglia, ma che non sono mai tornati insieme.

Nathan Falco è la luce degli occhi della sua mamma, che su Instagram gli ha fatto la dedica più bella che un figlio possa desiderare. “Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre: 11 anni fa quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia ho capito veramente cos’era l’amore”. La Gregoraci ha concluso, infine, con un augurio davvero speciale: “Che Dio ti protegga sempre, ti amo tanto”.