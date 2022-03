Nicolas Vaporidis, chi sono le sue ex celebri

Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

Nicolas Vaporidis è un volto noto del cinema italiano, che è spesso balzato agli onori della cronaca (rosa) per i suoi legami sentimentali. L’attore, diventato un volto iconico per i giovani e per i teenager nei primi anni duemila, ha raggiunto il massimo successo proprio in quegli anni, e ha avuto diverse relazioni importanti con donne come lui impegnate nel cinema. Oggi sta vivendo una nuova avventura, quella dell’Isola dei Famosi: Vaporidis è infatti tra i naufraghi dell’edizione 2022 del reality show.

La storia con Cristiana Capotondi

Sono passati diversi anni da quando l’attore Nicolas Vaporidis faceva coppia fissa con la sua collega Cristiana Capotondi. I due si sono conosciuti sul set di Notte prima degli esami: giovani e innamoratissimi i due attori sono stati insieme tra il 2006 e il 2007, condividendo anche il set di Come tu mi vuoi.

Coppia chiacchieratissima in quel periodo, la loro relazione è durata solo pochi mesi, ma stavano così bene insieme che in tantissimi negli anni hanno sperato in un loro ritorno di fiamma.

La liaison con Ilaria Spada

I set per Nicolas Vaporidis sono stati decisamente galeotti: su quello di Questa notte è ancora nostra ha conosciuto Ilaria Spada, oggi moglie dell’attore Kim Rossi Stuart. Nel 2008, poco dopo aver chiuso la relazione con la Capotondi, è sbocciato l’amore con la collega. Anche la loro liaison è durata solo pochi mesi, anche se il loro legame è stato molto intenso.

Il matrimonio con Giorgia Surina

Nel 2012 l’attore romano sposa in Grecia, a Mykonos, la speaker Giorgia Surina. Dopo appena due anni di matrimonio apparentemente felice, nel febbraio 2014 la coppia ha annunciato il divorzio.

A Vanity Fair, in merito alla fine del suo matrimonio, l’attore ha confessato: “Si parte con le migliori intenzioni, poi bisogna fare i conti con la vita. Ho imparato che le cose cambiano e che bisogna saper cambiare idea. Se una situazione ti rende infelice, il sogno può diventare un incubo. E allora è meglio fermarsi. Noi ci siamo fermati. Oggi ci sentiamo. L’ho amata profondamente e la stimo molto, è una donna eccezionale“.

In un’intervista nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me, Vaporidis ha parlato delle sue relazioni: “Ho con tutte bei ricordi”.

Il (presunto) flirt con Matilde Gioli

Dopo la rottura con Giorgia Surina, Nicolas Vaporidis avrebbe avuto una relazione con Giulia Brighi, esperta di relazioni pubbliche. Pare che facessero sul serio, tanto da andare a convivere a Roma, ma i due poi non si sono più mostrati insieme.

All’attore sono stati attribuiti diversi flirt negli anni, ma il più recente risale agli inizi del 2021 il presunto flirt con la bellissima attrice e collega Matilde Gioli. I due aveva scelto Fregene, sul litorale romano, per trascorrere una domenica insieme: sono stati beccati insieme, come ha spifferato il settimanale Chi e hanno confermato i loro profili Instagram, dove entrambi hanno pubblicato, lo stesso giorno, delle foto sulla spiaggia.

In quel periodo Vaporidis e la Gioli avevano appena finito di girare l’ultimo film di Fausto Brizzi, Bla Bla Baby, uscito nel 2022. Ma sappiamo, che anche questo presunto flirt non è sbocciato: l’attrice oggi è legata ad Alessandro Marcucci, l’uomo che le ha rubato il cuore e l’ha spinta a prendere una decisione importante: lasciare la sua città natale per trasferirsi a Roma e iniziare una convivenza con quella che Matilde considera la sua anima gemella.