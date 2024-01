Matilde Gioli a La volta buona: “Matrimonio? Penso al qui e ora”

Fonte: IPA Matilde Gioli

Matilde Gioli ha cambiato idea sul matrimonio. Se fino a qualche mese fa era pronta a convolare a nozze con Alessandro Marcucci, tanto da pensare di fare addirittura lei la fatidica proposta, oggi l’attrice vede la situazione in maniera completamente diversa. Preferisce godersi il momento, senza pensare troppo al domani con progetti importanti. Ma, nonostante questo, la relazione tra i due procede a gonfie vele, in barba a chi la scorsa estate ha parlato di crisi e conseguente allontanamento.

Matilde Gioli a La volta buona di Caterina Balivo parla di matrimonio

“Matrimonio con Alessandro? Non lo so, io vado molto in overthinking: di solito procrastino ma mi sto rendendo conto che il vivere ora è molto importante. Sono in questa fase, mi piace godermi la giornata. Se lui oggi mi chiedesse di diventare sua moglie? Ci penserei…”, ha dichiarato Matilde Gioli a La volta buona.

Parole molto diverse da quelle pronunciate solo qualche mese fa in un’intervista per Vanity Fair: “Sono pronta a fare io la proposta di matrimonio se non me la farà presto Ale. Sto temporeggiando perché è criptico e non vorrei privarlo di un gesto a cui tiene. Ho un senso materno fortissimo da quando, fin da ragazzina, mi prendevo cura dei miei due fratelli più piccoli. Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione”. Insomma, i fiori d’arancio sono per ora rimandati…

La storia d’amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

“Ci siamo conosciuti perché mi sono presentata come cliente per una passeggiata a cavallo a Roma; fu il primo risultato che mi uscì su Google… Non mi aveva riconosciuta anche perché lui non guarda molto la televisione“, ha ricordato Matilde Gioli nel salotto di Caterina Balivo. “Se guarda Doc-Nelle tue mani? Si e no, anche mia sorella che ci tiene tantissimo ai miei progetti si commuove molto spesso essendo un medical drama; per le persone che mi stanno vicine vedermi soffrire non è facile“, ha aggiunto.

Chi è il fidanzato di Matilde Gioli Alessandro Marcucci? Romano, è un insegnante di equitazione che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Ignota la sua data di nascita ma indubbiamente una persona molto importante per l’attrice, che una volta ha ammesso: “È un uomo che mi tiene agganciata alla realtà, con lui ho una relazione matura. È orgoglioso di quello che faccio, di avere accanto una donna indipendente”. La coppia è unita dal 2019 e convive a Roma. Per amore, infatti, Matilde ha lasciato Milano, dove è nata e cresciuta, per traslocare nella Capitale.

La vita privata dell’attrice Matilde Gioli

Prima di incontrare Alessandro Marcucci Matilde Gioli è stata single per un paio d’anni. Il tempo vissuto in solitudine è stato importante per l’attrice classe 1989, che è riuscita così a capire di più se stessa e a crearsi i propri spazi. In passato Matilde è stata legata a Francesco Scianna, attore diventato noto grazie al film Baaria di Giuseppe Tornatore. La liaison è durata circa due anni e dopo la rottura Francesco e Matilde hanno mantenuto un buon rapporto d’amicizia, tanto da continuare a lavorare insieme senza problemi.