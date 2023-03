Matilde Gioli scaccia le voci di crisi con Alessandro Marcucci, le sue parole

Fonte: IPA Matilde Gioli e il compagno Alessandro Marcucci, la dedica

Qualche giorno fa si parlava della fine dell’amore, ma a scacciare le voci di crisi è arrivata la diretta interessata. Matilde Gioli, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Alessandro Marcucci, l’istruttore di equitazione al quale è legata da più di un anno. Un’immagine accompagnata da parole che sono una vera e propria dichiarazione d’amore: potente e importante. E che mettono un punto a tutte le supposizioni che sono circolate nell’ultima settimana.

Matilde Gioli, le parole per il fidanzato che scacciano le voci di crisi

La notizia era data quasi per certa: tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci la storia d’amore era arrivata al capolinea. Una serie d’indizi social aveva fatto supporre che tra i due fosse davvero finita: avevano smesso di seguirsi e lui aveva cancellato tutte le foto insieme.

E quindi? A scacciare le voci di crisi è intervenuta la diretta interessata, l’attrice ha infatti pubblicato uno scatto di coppia accompagnato da parole importante, frasi che raccontano di come possa essere difficile amare ma anche quanto ne valga la pena. Una lunga dedica che si conclude con due parole che non hanno bisogno di aggiungere altro.

“L’amore è difficile perché: è una delle pochissime cose capaci di aprire una ferita nell’identità protetta dell’individuo”, si legge a corredo dello scatto che li ritrae insieme in abiti eleganti.

Poi Matilde Gioli ha aggiunto: “Ne vale la pena perché: l’amore diventa la misura del senso della vita ed è l’unico luogo in cui possiamo allontanarci dal regime della razionalità e immergerci in quello dell’irrazionalità. È tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce le nostre vite, verso tutte le altezze e tutte le profondità”.

La conclusione ci regala il senso stesso della vita insieme e del costruire ogni giorno un tassello in più di una relazione: “Quindi: è durissima ma ne vale la pena”. L’attrice ha poi concluso con le due parole più importanti: “Ti amo” e il tag al profilo di lui. Frasi che sembrano proprio voler smentire le indiscrezioni secondo le quali si erano lasciati.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci, le tappe della loro love story

L’ufficialità della relazione tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci era arrivata a febbraio del 2022, ma le prime foto insieme sono datate estate del 2021. Se si guarda il profilo Instagram dell’attrice si possono ritrovare i ricordi di alcuni momenti speciali passati insieme accompagnati da dediche romantiche, perché quello che è certo è che l’attrice di Doc nelle tue mani non ha mai nascosto il grande amore che li lega.

I due si sono conosciuti per caso, durante una pausa dalle riprese della fiction con Luca Argentero, Matilde ha deciso di fare una passeggiata a cavallo e ha trovato il numero di quello che poi sarebbe diventato il suo compagno.

E da quel momento la storia è diventata sempre più importante tanto da far pensare anche alle nozze, come aveva rivelato lei stessa a Vanity Fair: “Mi piacerebbe tanto. Io ogni tanto gliela butto lì. Ma lui è della Vergine, meno irruente di me, e prima di prendere decisioni importanti deve sentirsi sicuro”. E ora sono arrivate le parole più belle, quelle che Matilde ha usato per descrivere l’amore: difficile ma che vale la pena.