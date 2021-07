Chi è Alessandro, il nuovo fidanzato di Matilde Gioli

editato in: da

Chi è Matilde Gioli, protagonista di Doc – Nelle tue mani

Poche parole e qualche scatto romantico per far drizzare le antenne a tutti. È così che Matilde Gioli presenta l’uomo che le ha rubato il cuore, Alessandro, affascinante istruttore di equitazione con il quale mostra il suo sorriso migliore.

Niente dediche romantiche, quelle sono messe al bando per una guerriera come lei, ma solo una frase di Major Lazer che ha però voluto accompagnare con un fiume di cuori, a testimonianza di un sentimento che va ben oltre l’amicizia: “Siamo i Titani. Non possiamo smettere di combattere”.

L’occasione giusta per questa presentazione così particolare è stata servita su un piatto d’argento dalla vittoria della Nazionale Italiana di Calcio a Euro2020, per la quale non sono mancati i festeggiamenti. Le foto del dopo partita sono comparse sui social di lei, proprio quelle con le quali ha rivelato al mondo di essere in dolce compagnia del suo Alessandro.

La risposta di lui non si è fatta attendere. Attraverso la ricondivisione delle Stories di Matilde, Alessandro sembra aver confermato i sentimenti profondi manifestati dalla Gioli attraverso poche parole ma accompagnandole da una lunga serie di cuori che ha fugato tutti i dubbi sul loro rapporto.

La relazione con Alessandro, sempre che si possa definire tale, sarebbe nata grazie alla passione di Matilde Gioli per i cavalli. L’attrice, in un’intervista resa a Verissimo, aveva infatti dichiarato di essere single e di recarsi ogni giorno al maneggio, proprio per stare vicina ai suoi animali preferiti.

Dell’identità di Alessandro si sa molto poco, se non quello che compare dalle foto che Matilde ha voluto concedere al suo ampio pubblico di followers. I due condividono già una grande passione, segno che la loro unione ha una base solida dalla quale fondare un nuovo rapporto.

La Gioli non ha mai fatto mistero di essere particolarmente esigente in fatto di uomini e di pretendere una storia particolarmente romantica e profonda, quasi da principessa. La bella attrice di Doc – Nelle Tue Mani potrebbe quindi aver trovato queste caratteristiche così speciali in Alessandro, che potrebbe ragionevolmente diventare il suo principe e “farla sentire donna, soprattutto in questo periodo molto confuso, in cui la donna si è molto emancipata”, come aveva avuto modo di raccontare a Verissimo, da Silvia Toffanin.