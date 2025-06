Matilde Gioli, ritorno di fiamma con Alessandro Marcucci

Getty Images Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

Certi amori hanno bisogno di una seconda possibilità. Forse è quello che si sono detti Matilde Gioli ed Alessandro Marcucci che, ad un anno dalla loro rottura, hanno deciso di riprovarci. Insieme per tre anni, si erano allontanati nell’estate 2024, pare per volontà dell’istruttore di equitazione, per poi optare per quello che appare oggi come un ritorno di fiamma in piena regola.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono tornati insieme

Mano nella mano per le vie di Roma, tra abbracci e sorrisi e poi il ritorno a casa in scooter. È così che Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono stati paparazzati da Diva e Donna. Scatti che quindi testimoniano il riavvicinamento dell’attrice al suo istruttore di equitazione, conosciuto durante le riprese della prima stagione di Doc-Nelle tue mani, la serie Rai che ha indubbiamente cambiato la vita della Gioli.

I due si erano lasciati a luglio 2024 dopo tre anni d’amore e dopo aver affrontato una breve crisi che li ha tenuti lontani per qualche settimana. Stando alle notizie circolate in quel periodo, sarebbe stato lui a troncare la loro relazione, per motivi mai svelati del tutto. Non è chiaro come sia avvenuto questo riavvicinamento ma non è escluso che l’amore comune per i cavalli abbia aiutato.

E chissà che ora che entrambi hanno capito che non possono fare a meno l’uno dell’altra, non arrivi la proposta di matrimonio tanto sognata da Matilde Gioli che, a 36 anni, ha voglia di una certa stabilità nella sua sfera privata.

“Sono pronta, mi piacerebbe tanto avere un figlio – ha fatto sapere di recente – Vengo da una famiglia numerosa. Siamo due fratelli e due sorelle, oltre a mia madre. Ci sosteniamo a vicenda e io già da ragazzina mi prendevo cura dei miei fratelli più piccoli”.

E poi: “Sono pronta a fare io la proposta di matrimonio se non me la farà presto Ale. Sto temporeggiando perché è criptico e non vorrei privarlo di un gesto a cui tiene. Ho un senso materno fortissimo fin da ragazzina. Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione”.

La storia d’amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono conosciuti e innamorati nel 2021. Galeotta è stata Doc-Nelle tue mani, la fiction che ha cambiato la vita dell’attrice, sia professionalmente che privatamente. Grazie al ruolo della dottoressa Giulia Giordano, la carriera della Gioli (scoperta da Paolo Virzì ne Il capitale umano) ha spiccato il volo.

Durante le riprese Matilde era alla ricerca di un maneggio dove trascorrere qualche momento di relax tra un pausa e l’altra dal set e ha così incontrato Alessandro, maestro di equitazione. “Ci siamo conosciuti perché mi sono presentata in maneggio dopo aver scritto su Google “passeggiata a cavallo Roma”. E ho chiamato il primo numero che è apparso. Gestiva lui le passeggiate a cavallo, quindi ci siamo conosciuti così”, aveva raccontato la Gioli in tv.

E poi: “Lui non non sapeva neanche chi fossi. Non guardava e tutt’ora non guarda molta tv, ha sempre tantissimo da fare, tra maneggio e tutto. Quindi non mi ha riconosciuta, ma meglio così”.

Un incontro magico, una vera storia da romanzo che ha fatto sognare fin da subito e che continua ad appassionare con allontanamenti, riavvicinamenti e inattesi colpi di scena.