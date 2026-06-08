Matilde Gioli all’Italian Global Series 2026, la sorprendente rilettura del pizzo come madrina dell’evento

Matilde Gioli sarà la madrina dell'imminente edizione dell'Italian Global Series: lo ha annunciato a Roma, con addosso uno strepitoso look a fondere eleganza classica e piglio contemporaneo in uno solo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Matilde Gioli a Roma

Buone nuove all’orizzonte per i binge watcher all’appello: dal 3 all’11 luglio 2026 l’Italian Global Series porterà nuovamente tra Rimini e Riccione i protagonisti più amati delle serie tv nazionali e internazionali. Giunta alla sua seconda edizione, la kermesse è stata presentata in anticipo a Roma e la sua madrina stessa è senza dubbio tra i volti più attesi in assoluto. Stiamo parlando di Matilde Gioli, la quale è stata capace di illuminare la Capitale durante la conferenza stampa ufficiale del Festival grazie ad un ampio quanto contagioso sorriso ed alla sua eleganza innata. Se il programma dell’evento promette scintille, il suo look ha totalmente rubato la scena, confermando una delle più forti tendenze dell’estate 2026. Scopriamo insieme di che si tratta.

Il pizzo secondo Matilde Gioli, tra romanticismo e avanguardia

Circa un anno fa abbiamo visto il pizzo tornare a dominare il panorama moda con la sua aura nostalgica e vagamente boho-chic, e a distanza di tempo la sua attrattiva sembra crescere ogni giorno di più. Ce lo ha dimostrato per l’ennesima volta proprio Matilde Gioli a Roma, per presentare l’imminente edizione dell’Italian Global Series. Niente atmosfere bucoliche o richiami rétro per lei: la sua tenuta da madrina ultra glamour ha spazzato via ogni cliché grazie all’unione di tagli intramontabili e trasparenze audaci, a restituire una silhouette moderna di classe ma grintosa.

A catturare immediatamente l’occhio era una particolarissima polo vedo-non vedo, con tanto di tipico colletto sportivo, impreziosito da filo lamé, color avorio: come si vede in foto, l’iconica lavorazione del tessuto dialogava magistralmente con un’attitudine più urban, offrendoci un goloso piatto dal sapore street-glam a creare un ponte tra forza e femminilità.

IPA

Completavano il tutto dei pantaloni in lino con pinces, perfettamente intonati al resto, una cintura in pelle marrone e delle scarpe con il tacco nude, spuntate e in suede.

Una scelta di stile, quella dell’attrice, che ha di certo sorpreso ma affatto casuale: come ha dichiarato lei stessa durante la presentazione, le figure femminili sul piccolo schermo stanno finalmente cambiando, mostrandosi più complesse, forti e sfaccettate e si dà il caso che la sua immagine suonasse come l’esatta traduzione sartoriale di tale messaggio.

Smokey eyes e base glowy saranno gli accessori cult dell’estate 2026

A mettere il punto su di un look tanto riuscito è stato sul finale un trucco impeccabile, studiato nei minimi dettagli per esaltare i lineamenti di Matilde senza appesantirli: il focus assoluto era — ovviamente — sui suoi occhi di ghiaccio, per l’occasione incorniciati da uno smokey eyes leggero giocato sui toni della terra e da una linea sottile di eyeliner. La base viso era invece più fresca e luminosa, perfetta per catturare i flash sotto il sole di giugno. Un velo di gloss sulle labbra et voilà, anche l’ispirazione per il make-up dell’estate 2026 è stato prontamente servito.

Con questa micidiale combo di eleganza e carattere, la bellissima protagonista di Non è un paese per single non ha fatto altro che alzare ulteriormente le aspettative sul suo conto. La Riviera Romagnola è avvisata: la madrina dell’Italian Global Series è pronta a far brillare il red carpet, e tutto fa pensare che ne vedremo delle belle.