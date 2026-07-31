Sono state Matilde Gioli e Elena Sofia Ricci a chiudere con stile (letteralmente) l'Italian Global Series Festival 2026: il punto in comune? Il bianco e l'argento

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Matilde Gioli e Elena Sofia Ricci all'Italian Global Series Festival IGS 2026

Il red carpet della serata conclusiva dell’Italian Global Series Festival 2026, in quel di Rimini, si è trasformato in una passerella di pura magia, dove l’eleganza estiva ha abbandonato ogni cliché per rifugiarsi nella raffinatezza assoluta: a dettare legge in fatto di stile sono state due icone del cinema e della televisione italiana, di due generazioni opposte ma egualmente capaci di interpretare la formalità della kermesse con una freschezza contemporanea.

Parliamo di Matilde Gioli ed Elena Sofia Ricci, le quali hanno lasciato ogni presente a bocca aperta puntando entrambe su una dicotomia cromatica intramontabile: il candore del bianco ed il fascino metallico dell’argento, declinati in due modi differenti — quanto azzeccati — di intendere il fascino da diva. Scopriamone i look nel dettaglio.

Matilde Gioli, bellezza in argento all’Italian Global Series Festival 2026

Dalla sua Matilde Gioli ha decisamente sorpreso, optando per una declinazione di sobria modernità della classica tenuta serale: in qualità di madrina della kermesse, d’altronde, l’interprete milanese non poteva che confermarci il suo status di musa della moda contemporanea, e lo ha fatto grazie alla firma scintillante di Brunello Cucinelli.

La vediamo in foto, poco sotto, con addosso il coordinato argento che esaltava alla perfezione i suoi bellissimi lineamenti, occhi di ghiaccio compresi. Si tratta di un completo due pezzi dalle linee nonostante tutto pulite, costituito da gonna midi dal taglio a matita e crop top a canotta.

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Completavano lo scenografico insieme solo pochi gioielli, giustamente, ed un paio di scarpe con il tacco nude, precisamente delle slingback in vitello, a conferire ancora maggior slancio alla figura. L’ispirazione? Ladylike, ma riletta in chiave pop e glamour, l’ideale per incarnare lo spirito della Riviera.

Il total white secondo Elena Sofia Ricci, tra sartorialità e pura luce

La risposta di Elena Sofia Ricci non si è fatta attendere molto: in occasione del gran finale del Festival, e per celebrare la presentazione dell’attesissima terza stagione della serie sul personaggio di Teresa Battaglia, l’attrice che ha preferito giocarsi la carta della luminosità nella modalità più pura che vi sia.

Se il look della collega parlava l’ammaliante linguaggio della sera il suo era un vero e proprio inno all’eleganza classica, predominato dal bianco ottico: eccola sul palco mentre indossa un tailleur candido, composto da blazer oversize e classico pantalone con pinces sul davanti, con semplice top ton sur ton al di sotto. Ma attenzione, perché nemmeno in questo caso è mancato il non so che di scintillante: a dare il tocco di silver erano stavolta le scarpe, glitterate e dalla silhouette a punta, e la clutch rigida.

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L’ensemble in questione, studiato per unire il rigore formale delle grandi occasioni alla fluidità di queste caldissime serate estive, ha rappresentato l’antitesi perfetta e matura al completo della Gioli, dando prova di come l’argento possa trasformarsi nel perfetto alleato anche per una femminilità fiera, carismatica e intramontabile.

Quello a cui si è assistito è stato insomma un trionfo di luce, ad unire generazioni diverse sotto lo stesso segno: quello dello stile. È proprio il caso di dirlo: l’eleganza non ha età, ma solo sfumature.