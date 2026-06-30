Elena Sofia Ricci in bikini a 64 anni è semplicemente stupenda

Elena Sofia Ricci in bikini è strepitosa e su Instagram fa il pieno di complimenti, sfoggiando un fisico mozzafiato a 64 anni.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elena Sofia Ricci

64 anni e non sentirli: Elena Sofia Ricci in bikini è semplicemente favolosa. L’attrice sembra aver firmato un patto col diavolo per non invecchiare mai e su Instagram mostra un fisico mozzafiato in costume.

Elena Sofia Ricci in bikini

Impossibile non restare impressionati di fronte alle foto postate dall’attrice toscana su Instagram. Dopo una stagione ricca di impegni e soddisfazioni, Elena Sofia Ricci si è concessa un po’ di sano relax al mare.

La diva 64enne ha pubblicato sul suo profilo alcune foto che la ritraggono al mare, mentre sfoggia un bikini argentato, occhiali da sole e un cappello di paglia, fra acque cristalline e momenti trascorsi a prendere il sole.

“I can leave my hat on”, ha scritto Elena Sofia Ricci, citando un verso della celebre canzone di Joe Cocker che ha fatto da colonna sonora alla pellicola Nove settimane e mezzo.

Impossibile non ammirare la silhouette impeccabile dell’attrice che a 64 anni non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani e, al contrario, sfoggia un corpo scolpito e perfetto.

In tanti hanno commentato gli scatti e messo Like alle foto di Elena Sofia Ricci, ammirando la sua bellezza. Da Alessandra Mastronardi, conosciuta sul set dei Cesaroni, a Francesca Chillemi, passando per Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus.

Poi il commento della collega Emanuela Grimalda. “Ma come fai a essere così bella?”, ha domandato l’attrice, interpretando il pensiero di tutti. Immediata la risposta della diva toscana, piuttosto ironica: “‘Na fatica boia!”, ha scritto.

Il segreto di bellezza di Elena Sofia Ricci, stupenda a 64 anni

Attrice di successo e dalla personalità forte, Elena Sofia Ricci ha vinto la sua personale sfida contro il tempo. Una missione di cui aveva parlato anche qualche tempo fa, svelando la volontà di “invecchiare con grazia”.

“La mia personale sfida è quella di invecchiare con grazia insieme ai personaggi che interpreto e che interpreterò, spero a lungo – aveva confessato, parlando del suo rapporto con l’invecchiamento -. Bisogna cercare di star bene non solo esteticamente, ma anche interiormente. Sappiamo benissimo quanto la bellezza esteriore dipenda molto da quanto si sta bene psicologicamente. Dopo di che è importante prendersi cura di sé: fa parte di quelle carezze che dobbiamo fare alla nostra anima e possibilmente anche al nostro corpo. Questo significa curare l’alimentazione, fare attività fisica e anche, perché no, utilizzare qualche buona crema antietà”.

In quell’occasione Elena Sofia Ricci aveva anche spiegato di aver rinunciato alla chirurgia estetica, scegliendo esclusivamente trattamenti non invasivi. “Mentirei se dicessi che non ho fatto proprio nulla. Ci sono trattamenti di medicina estetica che aiutano un po’ – aveva raccontato a Vanity Fair -. Quindi sono sincera, li faccio, purché non mi cambino i connotati. Però non amo i rigonfiamenti. Come ci hanno detto bene da Dante a Newton, il corpo cade, quindi più tu lo riempi, più cade. A un certo punto ti ritrovi gonfia come un criceto. Non è la mia storia, che è invece quella di contrastare l’invecchiamento in maniera gentile, perché comunque si tratta del mio strumento di lavoro”.