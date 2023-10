Fonte: IPA Filippo e Letizia di Spagna

Parlare d’amore nel mondo dei reali non è mai qualcosa di semplice. La Corona britannica ne è un esempio. Volgendo lo sguardo in Spagna, però, nello specifico alla coppia composta da Filippo e Letizia, è facile comprendere come ci si ritrovi dinanzi a una storia sentimentale da fiaba.

Ancora oggi il sentimento pare più vivo che mai. A dimostrarlo è la dolce scena che li ha visti protagonisti. Hanno di fatto ricreato la loro prima foto insieme, che risale ormai a 20 anni fa. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto pochi giorni fa e cosa nel 2003.

La famosa stretta di mano

Vent’anni fa il titolo era quello di principe Filippo di Borbone, mentre Letizia Ortiz Rocasolano era la conduttrice del telegiornale di TVE, recatasi a Oviedo per i premi Principe delle Asturie. Le immagini del 2003 di RTVE mostrano il principe raggiungere l’Hotel de la Reconquista, così da congratularsi con i responsabili della copertura dei premi.

Uno scambio cordiale e sereno di strette di mani, saluti e cenni con la stampa. Tutto da protocollo, come il faccia a faccia tra Filippo e Letizia. Lei gli sorride e per qualcuno, col senno di poi, qualcosa sarebbe dovuto apparire ben chiaro già al tempo. C’è una scintilla in quel sorriso e oggi possiamo comprenderne le ragioni.

Dietro quello sguardo si celavano due innamorati, chiamati a tener celata la propria relazione. Sappiamo oggi, infatti, come al tempo si stessero frequentando già da diversi mesi (una settimana dopo la stretta di mano, annunciarono il loro fidanzamento, ndr). Oggi quell’immagine è storia del Paese, che ha nella giornalista di Oviedo la propria regina e nell’ormai ex principe il proprio re.

La stessa foto, 20 anni dopo

Vent’anni d’amore, siglati dalla stessa foto, o quasi. Sono trascorsi due decenni da quella stretta di mano e quei sorrisi, che per poco non hanno svelato al mondo, in anticipo, i loro sentimenti. In occasione dei nuovi premi Principe delle Asturie, la coppia ha ricreato quella foto, stavolta accompagnati all’evento dalle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia.

Un evento che continua ad avere grande importanza per loro, e quest’anno ancora di più. La giovane Leonor sta infatti per compiere 18 anni e giurare sulla Costituzione. Ciò vuol dire che dal 31 ottobre la monarchia spagnola potrà vederla salire al trono, qualora re Filippo dovesse venire a mancare, senza necessità di alcun periodo di reggenza.

Vent’anni dopo, dunque, tanto è cambiato, ma non l’amore tra i due sovrani. Sono ancora lì, guardandosi complici, stavolta però senza la necessità di mascherare il tutto alla stampa e al resto del mondo.

Come detto, però, anche altri aspetti sono mutati. Oggi guardano la nuova generazione, rappresentata dalla figlia Leonor, prepararsi a spiccare il volo. Tutto lascia pensare, infatti, che verranno rispettate le tempistiche stabilite dai sovrani emeriti Sofia e Juan Carlos con il figlio Filippo. In parole povere, quest’edizione dovrebbe essere l’ultima presieduta dalla coppia reale. Da qui in poi spazio a Leonor e, chi può dirlo, tra non molto magari anche al suo compagno e futuro consorte.