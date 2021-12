L’Infanta Sofia in vacanza: finalmente si gode la compagnia della sorella Leonor

Letizia di Spagna, l’ultimo look del 2021 è iconico

L’Infanta Sofia, come la chiamano in Spagna, la piccola principessa, sorella minore della principessa della Asturie, Leonor di Spagna, ha terminato le lezioni alla scuola Santa María de los Rosales e la quattordicenne ha finalmente iniziato le tanto attese vacanze di Natale. Dodici giorni dopo il ritorno in Spagna della sorella, che ha completato il primo semestre del corso in Galles, la figlia più giovane del Re Felipe e Letizia si è unita alla Principessa delle Asturie per godersi insieme qualche giorno spensierato.

Leonor di Spagna e la scuola dei Royal in Galles

Leonor ha fatto ritorno dal college che frequenta in Galles lo scorso 10 dicembre. La futura Regina di Spagna, infatti, dallo scorso agosto studia all’UWA Atlantic College, lo stesso di Alexia d’Olanda, anche lei da poco rientrata in famiglia, e da altri royal prima di loro, come Elisabetta del Belgio.

È stata proprio la partenza di Leonor il motivo per cui le due sorelle non hanno più molto tempo da trascorrere insieme: fino alla scorsa estate infatti, entrambe condividevano un calendario scolastico ed era più facile trovare per loro il modo per stare insieme. Ora le cose si fanno più complicate perché il periodo di riposo non è lo stesso in Spagna e nel Regno Unito.

Ora però Sofia potrà sfruttare al meglio la compagnia della sorella al Palacio de la Zarzuela, precisamente fino al prossimo 5 gennaio, giorno in cui Leonor farà ritorno in Galles.

La cartolina di Natale della famiglia reale spagnola

Come ogni anno la famiglia reale spagnola si è fatta immortalare nella tradizionale cartolina natalizia. L’immagine è stata scattata nei giardini della residenza reale, all’interno del Palazzo della Zarzuela. Con molta probabilità è stata realizzata nei giorni scorsi, al ritorno a casa della Principessa della Asturie per le vacanze di Natale.

Nello scatto le due giovani sono in primo piano. Sofía indossa un maglione celeste con greche, abbinato a un paio di pantaloni chiari mentre sua sorella Leonor le è accanto e porta un maglione chiaro e pantaloni nocciola in velluto. La principessa Leonor abbraccia la sorella: non è raro trovare uno scatto delle due abbracciate, come la celebre foto risalente al 2019 in cui le due, vestite in maniera identica, si stringono sorridendo.

Sofía e Leonor sono molto legate e la partenza di Leonor e la separazione per motivi di studio è stata molto sofferta dalla piccola Sofia. Ma ora potranno finalmente godersi questi giorni di festa unite più che mai e ci piace immaginarle abbracciarsi come solo due sorelle sanno fare.